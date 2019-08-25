Глава НАБУ заявил, что нардепы давили на суд в деле Мартыненко – в числе депутатов был и николаевец Пидберезняк

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко в зале суда находились 18 нардепов и три действующих министра, которые осуществляли «непосредственное давление на судью».

Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Украинское радио».

- Я не хотел бы говорить о коррумпированности судей, здесь нужно говорить еще и о незащищенности судей перед определенными процессами. Возвращаясь к делу Мартыненко – когда слушалась мера пресечения, в зале судебного заседания находилось 18 членов парламента и три действующих министра, которые осуществляли непосредственное давление на судью. В таких условиях действительно очень трудно осуществлять правосудие, - сказал Сытник.

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ задержало экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении 17,28 миллиона долларов при закупке уранового концентрата для госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен. Мартыненко отпустили на поруки народных депутатов из фракции «Народный фронт» и министров, в том числе николаевского народного депутата Вадима Пидберезняка.