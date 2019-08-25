Президент США заявил, что возможно пригласит Путина на саммит G7 в 2020 году

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Президент США Дональд Трамп не исключает приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит «Большой семерки» (G7) в следующем году в качестве гостя.

Об этом он заявил в воскресенье во французском городе Биарриц, где проходит саммит G7, сообщает Bloomberg.

«Это, безусловно, возможно, посмотрим. У нас была очень хорошая дискуссия о России и президенте Путине, и оживленная дискуссия, но, действительно, хорошая», - сказал Трамп.

Отмечается, Соединенные Штаты в 2020 году будут председательствовать в G7 и принимать саммит. Поэтому Трамп, как хозяин встречи высокого уровня, имеет право пригласить Путина на саммит как гостя.

Напомним, комментируя заявления о возможном возвращении России в G7, Зеленский заявил, что сигналом к этому может стать возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль. Только после этих шагов, подчеркнул президент, Россия сможет занять свое место в повестке дня высокой дипломатии.

Отметим, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в элитный клуб на текущем этапе.

21 августа, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в формат G7.

В то же время Президент Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и поблагодарил за отказ возвращать Россию в G7

Также президент ЕС Дональд Туск заявил, что Украину необходимо пригласить на следующий саммит G7.

Президент США Дональд Трамп считает собрания G7 бесполезными и предложил провести каждую встречу индивидуально. 

В частности,Канада и Британия выступили против возвращения России в G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины.

Julia Davudenko

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