Президент США заявил, что возможно пригласит Путина на саммит G7 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп не исключает приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит «Большой семерки» (G7) в следующем году в качестве гостя.
Об этом он заявил в воскресенье во французском городе Биарриц, где проходит саммит G7, сообщает Bloomberg.
«Это, безусловно, возможно, посмотрим. У нас была очень хорошая дискуссия о России и президенте Путине, и оживленная дискуссия, но, действительно, хорошая», - сказал Трамп.
Отмечается, Соединенные Штаты в 2020 году будут председательствовать в G7 и принимать саммит. Поэтому Трамп, как хозяин встречи высокого уровня, имеет право пригласить Путина на саммит как гостя.
Напомним, комментируя заявления о возможном возвращении России в G7, Зеленский заявил, что сигналом к этому может стать возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль. Только после этих шагов, подчеркнул президент, Россия сможет занять свое место в повестке дня высокой дипломатии.
Отметим, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в элитный клуб на текущем этапе.
21 августа, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в формат G7.
В то же время Президент Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и поблагодарил за отказ возвращать Россию в G7.
Также президент ЕС Дональд Туск заявил, что Украину необходимо пригласить на следующий саммит G7.
Президент США Дональд Трамп считает собрания G7 бесполезными и предложил провести каждую встречу индивидуально.
В частности,Канада и Британия выступили против возвращения России в G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины.