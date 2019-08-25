Президент США заявил, что возможно пригласит Путина на саммит G7 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп не исключает приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит «Большой семерки» (G7) в следующем году в качестве гостя.

Об этом он заявил в воскресенье во французском городе Биарриц, где проходит саммит G7, сообщает Bloomberg.

«Это, безусловно, возможно, посмотрим. У нас была очень хорошая дискуссия о России и президенте Путине, и оживленная дискуссия, но, действительно, хорошая», - сказал Трамп.

Отмечается, Соединенные Штаты в 2020 году будут председательствовать в G7 и принимать саммит. Поэтому Трамп, как хозяин встречи высокого уровня, имеет право пригласить Путина на саммит как гостя.