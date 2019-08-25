Британия не будет платить Евросоюзу отступные 39 миллиардов фунтов без соглашения об условиях Brexit

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что королевство не обязано выплачивать в полном объеме отступные в размере 39 миллиардов фунтов в случае выхода из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Об этом глава правительства заявил на саммите G7, передает ТАСС.

В случае выхода из ЕС без соглашения Британия намерена оплатить не 39 миллиардов фунтов стерлингов, как было договорено ранее, а лишь 9 миллиардов фунтов.

«Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что 39 миллиардов фунтов, собственно говоря, больше не должны», - отметил он.

Как подчеркнула газета «The Mail on Sunday», отсутствие компромисса в вопросе достижения соглашения об условиях Brexit может привести к тому, что согласованная с Брюсселем правительством премьер-министра Терезы Мэй сумма отступных может быть и вовсе сокращена до 7 миллиардов фунтов.

Джонсон выразил уверенность в скором заключении соглашения об условиях Brexit, передает его слова «Sky News».

«Я думаю, на данный момент есть реальный шанс, что мы достигнем сделки, но для того, чтобы получить это соглашение... мы должны подготовиться к выходу (из Евросоюза) без него. Я думаю, что шансы на заключение сделки растут», - сказал он.

Напомним, что в конце марта тысячи людей прошли маршем по Лондону, чтобы выразить протест против выхода Великобритании из Европейского союза. В частности, большинство британцев хотели бы проведения второго референдума по выходу страны из ЕС.

Позже, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе их недавней встречи в Лондоне посоветовал ей выбрать более жесткую позицию по вопросу Brexit.

51,9% британцев проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза, а 48,1% - за сохранение участия в ЕС.

Тогдашняя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не пойдет на компромисс с ЕС в вопросах выхода из союза в ущерб британским интересам.

Позже сообщалось, что в Министерстве обороны Британии готовят план на случай, если действующее соглашение по Brexit будет сорвано.

25 ноября 2018 года на внеочередном саммите в Брюсселе 27 государств Евросоюза одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

В частности, президент США Дональд Трамп посоветовал Великобритании выйти из Европейского Союза без соглашения, если Брюссель не выполнит условия Лондона.

Как известно, 23 июля 2019 года новым премьер-министром Великобритании стал бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. До этого высокопоставленную должность занимала Тереза Мэй, которая ушла в отставку из-за того, что не смогла заставить парламент ратифицировать соглашение по Brexit.