«Парахоботики узбагойтесь», - глава Офиса президента Богдан прокомментировал своб поездку в Сен-Тропе

Глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на свадьбе друзей – владелицы юридической фирмы LCF Анны Огренчук и юриста Андрея Довбенко, которого называют «смотрящим» за Министерством юстиции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Парахоботики узбагойтесь. В свободное от работы время, куда хочу туда иду — хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески. Принципиально — не воровать (но этого Вам не понять)», — написал Богдан.

При этом он опубликовал фото, которые были выложены в соцсети еще в 2015 году. Тогда он отправился в Пески (Донецкая область), где вместе с военными позировал с оружием в руках.

В публикации говорилось о доставке бойцам военной техники, спецкарт и продуктов.

Напомним, глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан 24 августа посетил свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.