Рада может перейти на систему голосования с сенсорной кнопкой после зимних каникул, – Стефанчук

Переход парламента на новую систему голосования «Рада-4» может состояться в период зимних каникул.

Об этом сказал журналистам представитель Президента Украины в ВР, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук в понедельник перед началом заседания подготовительной группы по работе Верховной Рады Украины ИХ ​​созыва, сообщает «Укринформ».

«Мы уже сейчас ведем переговоры с Институтом прикладной математики (Институт прикладной математики и механики НАН Украины. - ред.), который отвечает за все эти вещи, и с юридическими (службами. - ред.), которые должны подготовить изменения в регламент, которые позволят голосовать народным депутатам с использованием этой системы. Я думаю, что где-то в течение полугода, а это не от нас зависит, это вопрос технический, потому что его надо разработать, сертифицировать, ввести, завести в Верховную Раду, очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что за зимние каникулы мы сможем перейти на совершенно новую систему функционирования», - сказал Стефанчук.

По его словам, сейчас парламентариям предлагают ввести сенсорную кнопку, срок эксплуатации которой истек в 2008 года. Кроме того, в регламенте ВРУ нет положений, которые касаются голосования благодаря этому механизму, и это надо исправлять.

«Сегодня мы уже ставим вопрос о «Раде- 4», потому что «Рада-3» сенсорная кнопка, то это реакция на тепло, а когда мы говорим о «Раде-4», мы должны говорили о реакции на отпечаток пальца», - пояснил представитель главы государства в парламенте.

Напомним, как николаевец, избранный народным депутатом от партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал о программном обеспечении с технологиями искусственного интеллекта «Большой брат», который должен будет выявлять факты коррупции в Верховной Раде.