В США ожидают от Зеленского запуска обещанных реформ перед встречей с Трампом, – спецпредставитель Волкер

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в США ожидают от Украины формирования нового правительства и выполнения обещанных изменений перед визитом Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом он сказал в интервью на телеканале «Прямой».

«Правительство США с радостью поддерживает те инициативы, которые объявлял господин Зеленский во время предвыборной кампании и которые звучат сегодня, пока формируется правительство. Это и обещания продолжить реформы и бороться с коррупцией, и намерения продолжить деолигархизацию, и объявленный путь на сближение с ЕС и НАТО. Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свои обязательства для достижения мира. Мы все это очень поддерживаем», – заявил Волкер.

По словам Волкера, Зеленский пока не имел возможности воплотить свои инициативы, потому что новый парламент еще не начал работать и соответственно на назначен новый состав Кабмина.

«Это произойдет уже в ближайшие недели, и тогда мы увидим, какое сформируется правительство, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД. И мы хотим тесно работать с новой командой над выполнением всех объявленных намерений и инициатив», – добавил спецпредставитель США.

«И мы бы хотели, чтобы во время визита Президента Зеленского в Белый дом мы могли бы говорить о том, чего достигла украинская власть, и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве», - сказал Волкер.

Также он отметил, что дата визита Зеленского в Соединенные Штаты еще не определена.

«Оба Президента ожидаются на торжествах в Варшаве, поэтому возможно они смогут встретиться именно там и побеседовать, но мы все еще работаем над датами визита в Белый дом», – сказал Волкер.

Напомним, как Зеленский и Трамп поговорили по телефону, и Президент США напомнил, что Украине нужно заняться борьбой с коррупцией.