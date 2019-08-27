В Сети сообщили, что депутат Киевсовета от имени главы ОП «собирает дань» – сам Богдан заявил, что «этот «черт» не имеет к нему отношения»

Депутат Киевсовета от БПП Сергей Майзель собирает нелегальный налог с собственников киосков на столичной Троещине, утверждая, что на это его уполномочил глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан.

Об этом заявили предприниматели Деснянского района Киева, пишет сайт «Открытая Украина».

- Раньше Майзель нам угрожал снесением наших киосков, а Кличко постоянно пиарился на этой теме. Но главная задача у них, как всегда, взять с предпринимателей побольше «левых» денег. После выборов Майзель уже прикрывается не Виталием Кличко, а именем Андрея Богдана. Говорит, что такие расценки приходят с Офиса Президента. Власть поменялась, а Майзель продолжает заниматься грабежом предпринимателей. Мы платим и официальные налоги в казну и неофициальные – в карман Майзеля. И еще нам постоянно угрожают, что снесут или сожгут наши киоски. Но мы же наполняем бюджет города и даем рабочие места. Может, кто-нибудь уже угомонит Майзеля, и мы будем спокойно работать? – говорит один из собственником киосков на Троещине.

По словам предпринимателей, каждый месяц Сергей Майзель собирает дань с киосков Троещины на сумму почти 3 миллиона гривен. Собственники киосков показывают черную бухгалтерию Майзеля за июль. Здесь указаны сумы, которые якобы должны заплатить собственники киосков с некоторых торговых площадей Деснянского района.

В свою очередь, глава Офиса Президента Андрей Богдан опровергает связь с Майзелем.

«Ребята, этот «черт» не имеет ко мне никакого отношения. Просьба напишите заявление в НАБУ ну или вломите люлей», - написал он на своей странице в Facebook.

Также Богдан в комментариях к посту на вопрос, кто же его люди, ответил, что все его люди находятся в списке «Слуги народа».

«Все на сайте Верховной Рады в фракции Слуга Народа))) Но воровать им нельзя!!!», - написал он.

Как сообщает «Открытая Украина», Сергей Майзель – один из наиболее скандальных депутатов Киевсовете. Кроме места в сессионном зале, он также некоторое время занимал должность руководителя коммунальных предприятий, что противоречит украинскому законодательству. В частности, с 2014 года по 2016 Майзель был генеральным директором КП «Киевпастранс». За этом период на предприятии всплыло много коррупционных дел.

Интернет СМИ «Киевласть» сообщает, что в 2015 году, с подачи Майзеля, компании с офшорными корнями — ООО «Инфотранском» было практически подарено полгектара столичной земли на Никольской Слободке, вместе со зданием диспетчерской станции «Киевпастранса». А в 2016 году Счетная палата уличила КГГА в нарушениях при закупке трамваев в 2015 году — в то время, когда КП «Киевпастранс» руководил Сергей Майзель. Предприниматели столицы неоднократно заявляли, что Майзель причастен к ряду коррупционных схем в транспортной сфере, а также занимается рейдерством и вымогательством. Расследования по нарушениям Майзеля так и не последовали, так как он – личная креатура Кличко. А после выборов сумел очень быстро передоговориться с новой властью.

Напомним, 24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. После этого Кличко останется только на посту мэра Киева, утратит значительные полномочия и будет «свадебным генералом». Кличко ранее заявил, что глава Офиса Президента Богдан навязывал ему «смотрящего». Богдан сказал в ответ, что Кличко потерял контроль над Киевом, а «смотрящие» предлагали $20 миллионов, чтобы его не трогали. Гройсман обещал вынести этот вопрос на ближайшее заседание, после чего ушел в отпуск. В среду, 14 августа, состоится первое заседание за три недели. В свою очередь в Кабмине отказались рассматривать увольнение Кличко с должности главы КГГА.