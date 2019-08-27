Президент Зеленский назначил нового начальника СБУ в Кировоградской области

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова начальником СБУ в Кировоградской области.

Об этом говорится в указе Президента.

Кроме того, Зеленский уволил Петрова с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины

«Назначить Петрова Алексея Геннадьевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области», - говорится в указе.

Справка: Алексей Петров - генерал-майор, экс-руководитель Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, которого в 2017 году назначал пятый президент Петр Порошенко. Он занимал должность директора учебно-научного института Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее Президент назначил заместителем Службы внешней разведки экс-сотрудницу прокуратуры.