СБУ и ГБР проводят следственные действия в здании Рады – спикер Парубий обвинил их в давлении на высший законодательный орган

Государственное бюро расследований проводило следственные действия в Верховной Раде.

Об этом заявил депутат от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий, передает РБК-Украина.

По его словам, представители ГБР не дали работникам аппарата Верховной рады протестовать сенсорную кнопку.

Он отметил, что ГБР заблокировало центр управления системой «Рада-3». Парубий отметил, что действия силовиков являются давлением на высший законодательный орган.

Парламентарий отметил, что ни одного решения по обыскам не было.

- Постановления ни одного не было. У нас есть только письмо Госбюро расследований. ГБР зашли без официального предупреждения. Зашли без решения суда. Фактически, кто-то им дал пропуск как гражданам. Это был незаконный вход в Верховную раду Украины. Уже когда они были внутри, они показали удостоверение и заблокировали компьютерный центр. После этого помещение было опечатано. Все эти дни с 23 августа до сих пор Аппарат ВРУ не имел доступа к системе "Рада-3". Состоялось грубое вмешательство в систему Рада. Политически, нет сомнений, что их цель была - помешать внедрению сенсорной кнопки, - заявил Парубий.

Обновлено 13:36 Государственное бюро расследований опечатало центр управления системой голосования в Верховной Раде. Об этом свидетельствует документ ГБР, оказавшийся в распоряжении РБК-Украина.

Так, в ГБР просят Аппарат Рады обеспечить круглосуточную охрану помещения и сделать невозможным доступ каких-либо лиц к центру управления.

«В связи с возникновением обстоятельств, которые усложняют дальнейшее проведение следственного действия и с целью сохранения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства,.. принято решение о временном опечатывании вышеуказанного помещения», - говорится в тексте документа.

«Прошу обеспечить круглосуточную охрану и исключить доступ любых лиц в помещение центра управления системой «Рада» в административном здании Верховной Рады», - отмечается в нем.

Напомним, ранее представитель Президента Украины в ВР, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук заявил, что переход парламента на новую систему голосования «Рада-4» может состояться в период зимних каникул.