Советник Трампа приехал в Украину – его приезд связывают с продажей «Мотор Сич» Китаю

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о приезде с визитом в Киев.

Об этом Болтон сообщил у себя в Twitter.

«Президент провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду моих будущих встреч с нашими партнерами в Киеве», - написал он.

Кроме того, Болтон выразил поддержку президенту Украины Владимира Зеленского.

«Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и видение создания более сильной и процветающей Украины», - добавил советник Трампа.

Посольство США в Украине около 11:50 во вторник сообщило, что Болтон уже в Украине.

«Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими должностными лицами», - сообщили в посольстве.

Отметим, ранее сообщалось, что на этой неделе советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Киев, чтобы встретиться с руководством «Мотор-Сич» и убедить его отказаться от идеи продать компанию Китаю.

Отмечалось, что соглашение с «Мотор-Сич» широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своего военного потенциала.

Напомним. 24 августа Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку о покупке более 50% акций завода «Мотор Сич».