Парубий подписал законопроект о новом избирательном кодексе с открытыми списками

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о новом избирательном кодексе.

Об этом он написал в своем Twitter.

Теперь документ может подписать президент Украины Владимир Зеленский.

«Глава профильного комитета Верховной рады сегодня подписал избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за избирательный кодекс!» - написал глава ВР 8 созыва.

Напомним, 11 июля нардепы во втором чтении накануне внеочередных парламентских выборов после ряда провальных голосований приняли новый избирательный кодекс с открытыми списками. В новом избирательном кодексе проходной барьер составит 5%. В документе также предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах в Верховную Раду и Президента.