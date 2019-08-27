НАБУ завела дело на скандального соратника Порошенко Гладковского – не задекларировал имущество на 4,5 миллиона гривен

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного сокрытия в декларации экс-первым заместителем главы СНБО Игорем Гладковским имущества на сумму более 4,5 млн гривен.

Об этом говорится в Twitter НАБУ.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 27 августа.

17 августа Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что в декларации Гладковского за 2015 год не были указаны принадлежащие ему корпоративные права кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличие у сына корпоративных прав в ООО «Киевбиоэнерго». Также в декларации отсутствовали сведения об автомобиле, который принадлежит сыну.

Сумма недостоверных сведений в декларации Гладковского НАПК оценило в 1,3 млн гривен.

Гладковский - владелец корпорации «Богдан», куда входят автомобильные заводы в Черкассах и Луцке. Корпорация занимается импортом автомобилей отдельных брендов, в нее также входит дилерский бизнес «Богдан-Автохолдинг» с торгово-сервисными предприятиями во всех регионах Украины.

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.

11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.