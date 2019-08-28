Партия «Слуга народа» планирует внести 465 изменений в Конституцию

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Партия «Слуга народа» намерена подать 465 изменений в Основной закон.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает «РБК-Украина».

Стефанчук отметил, что не все из этих 465 предложений по уровню готовности приближаются к идеалу.

- Я думаю, что эти инициативы есть. Мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду, - сказал он.

По его словам, сейчас определяются с тем, какие из этих предложений будут определены президентом как приоритетные.

- На базе этого мы будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная Рада, - заявил Стефанчук.

Напомним, нардепы утвердили глав комитетов Рады – большинство из них возглавили представители «Слуги народа».

Роман Свиридов

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