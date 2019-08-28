Назначения министров, главы СБУ и снятие депутатской неприкосновенности: Стала известна повестка дня первого заседания Верховной Рады

Подготовительная группа утвердила план первой сессии Совета 9-го созыва. Так, депутаты 29 августа должны рассмотреть 27 вопросов.

Об этом говорится в повестке дня, которую опубликовало издание Цензор.НЕТ.

Депутаты планируют рассмотреть такие вопросы:

1. Избрание временного президиума;

2. Повестку дня сессии;

3.Сложение полномочий премьер-министром перед вновь избранной Радой;

4.Формирование депутатских фракций;

5. Доклад спикера Андрея Парубия о состоянии законодательной работы по итогам работы предыдущего парламента;

6. Объявление о коалиции;

7. Избрание счетной комиссии;

8. Избрание председателя Верховной Рады, главный претендент Дмитрий Разумков;

9. Избрание первого вице-спикера (главный претендент Руслан Стефанчук) и вице-спикера, и кем, вероятнее всего, будет Елена Кондратюк;

10. Послание Раде от президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении;

11. Рассмотрение изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с депутатов;

12. Назначение нового премьер-министра, очевидно Андрей Гончарук;

13. Доклад подготовительной группы.

14. Назначение министра обороны

15. Назначение министра иностранных дел;

16. Назначение нового Кабмина;

17. Затем депутаты, которые пойдут в Кабмин сложат полномочия;

18. С должностей уволят министров Кабмина Гройсмана;

19. Депутаты утвердят перечень и количественный состав комитетов;

20. Проголосуют руководителей комитетов;

21. Уволят председателя СБУ;

22. Назначат председателем СБУ;

23. Придадут согласие на увольнение генпрокурора;

24. Дадут согласие на назначение нового генпрокурора, очевидно Рябошапки;

25. О согласительном Совете.

26. Утвердят календарный план.

27. Утвердят правила освещения работы Совета журналистами.

Больше всего дискуссий вызвал пункт о рассмотрении изменений в Конституцию, ЕС предлагала сначала рассмотреть проект в комитете.

Также Вадим Рабинович требовал в первый день сессии создать временную комиссию по преступлениям Петра Порошенко.

Напомним, подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила персональный состав руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионного зала.

Отметим, партия «Слуга народа» намерена возглавить 21 комитет Верховной Рады из 23 существующих.