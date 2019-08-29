Российский проект «Северного потока-2» может иметь негативное влияние на независимость Америки и Европы, - советник президента США

Соединенные Штаты Америки считают, что российский проект «Северный поток – 2» может иметь негативное влияние на независимость США и стран Европы.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, сообщает «РБК-Украина».

По словам Болтона, США ищет альтернативные источники энергии. В частности, сообщается о запуске нового проекта поставки газа из Азербайджана через транскаспийский газопровод.

«Энергетическая сфера - очень важный вопрос. Как для США, так и Европы. Приоритетом является максимальное расширение источников энергии. Слишком большая зависимость от одной страны, от одного поставщика, которая имеет негативное влияние на независимость стран. Поэтому мы выражаем свою обеспокоенность проектом «Северный поток – 2». Мы видим много других возможностей в этом направлении. Например, привлечение нового проекта поставок нефти и газа из Азербайджана через транскаспийский газопровод», - сказал Болтон.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить с главой американского государства Дональдом Трампом продолжение строительства «Северного потока - 2» во время рабочего визита в США.