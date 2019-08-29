Верховная Рада сегодня проведет первое заседание нового созыва ОНЛАЙН

В четверг, 29 сентября, состоится первое заседание Верховной Рады IX созыва.

Торжественное заседание украинского парламента, во время которого избранные депутаты примут присягу, начнется в 10:00. Его откроет спикер предыдущего созыва Андрей Парубий. Традиционно текст присяги должен зачитать старейший депутат. После того, как нардепы присягнут на верность Украине, председатель подготовительной депутатской группы и лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков откроет первую сессию.

В ходе первого заседания новой Рады в частности планируется формировании депутатских фракций и групп, избрание главы парламента и его заместителей, подписание коалиционного соглашения. Кроме того, в ходе торжественного заседания выступит Президент Украины Владимир Зеленский.

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09:36 В сессионном зале идет подготовка к первому заседанию Рады 9 созыва.

09:31 У здания Рады проходит небольшой митинг, где активисты призывают новых депутатов не кнопкодавить и голосовать с умом и по совести. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Анна Стешенко

09:29 Журналист Стас Козлюк на своей странице в Facebook сообщил, что в Верхойной Раде закрыли для журналистов кулуары на втором этаже и оставили доступ только к ложе прессы.

«Рада нового созыва. В кулуары второго этажа сегодня не пускают. И неизвестно, будут ли пускать. Демократия в действии. Зато у ложи прессы поставили для журналистов дополнительные стульчики», - написал Козлюк

08:46 Народный депутат нового созыва от «Слуги народа» Руслан Стефанчук заявил, что сегодня Рада будет работать до завершения повестки дня, в которой состоит 27 вопросов.

«Мы надеемся, что Верховная рада поддержит все кадровые решения: это премьер, правительство, Генпрокурор, СБУ и два министра, которые назначаются Президентом, а также ряд других вопросов, которые связаны с запуском сессии», - заявил он.

08:41 Перед первым заседанием Верховной Рады 9-го созыва вновь избранные депутаты пришли почтить память погибших военных, сообщает «Громадське».

Представители «Слуги Народа» пришли к Стене памяти павших за Украину, расположенной возле Михайловского монастыря. Ранее президент Украины Владимир Зеленский определил 29 августа Днем памяти защитников Украины.

Пресс-секретарь Зеленского рассказала, что он выбрал 29 августа Днем памяти защитников Украины, поскольку именно в этот день в Иловайскому котле погибло больше бойцов за все время войны в Донбассе.

08:37 Согласно опубликованной первой повестки дня парламента нового созыва, кроме торжественной части и рассмотрения организационных моментов, нардепы планируют проголосовать за нового премьер-министра, может быть представлен состав нового Кабинета министров.

Еще депутаты будут голосовать за увольнение главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и за назначение нового руководителя спецслужбы, обязанности которого исполняет Иван Баканов. Парламентарии планируют согласовать с Президентом увольнение Генерального прокурора Юрия Луценко и назначение нового главы ГПУ. В планы депутатов также входит формирование календарного плана работы второй сессии Верховной Рады IX созыва.