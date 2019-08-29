«Я не отстаиваю должности», - Кличко заявил что у него нет конфликта с главой Офиса Президента

Мэр Киева Виталий Кличко назвал инициативу главы Офиса президента Андрея Богдана об разделении должностей мэра Киева и главы КГГА централизацией.

Об этом мэр рассказал в кулуарах ВРУ, передает LB.ua.

- У меня нет персонального конфликта. Я отстаиваю интересы киевлян... Считаю, что дуализм нам не нужен... Я не отстаиваю должности. Но считаю, то, что происходит - это не децентрализация, а централизация, - заявил он.

На уточняющий вопрос о том: будет ли общаться с Главой Офиса президента Андреем Богданом, который, инициировал его отставку, Кличко сообщил, что «уже уезжает из парламента».

Также мэр Киева напомнил, что обратился в КСУ относительно разъяснения о правомерности занятия должности мэра и главы КГГА.

Напомним, 24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. После этого Кличко останется только на посту мэра Киева, утратит значительные полномочия и будет «свадебным генералом». Кличко ранее заявил, что глава Офиса Президента Богдан навязывал ему «смотрящего». Богдан сказал в ответ, что Кличко потерял контроль над Киевом, а «смотрящие» предлагали $20 миллионов, чтобы его не трогали. Гройсман обещал вынести этот вопрос на ближайшее заседание, после чего ушел в отпуск. В среду, 14 августа, состоится первое заседание за три недели. В свою очередь в Кабмине отказались рассматривать увольнение Кличко с должности главы КГГА.