В комитет во реинтеграции Донбасса и Крыма вошли Медведчук, Бойко, Рабинович и Новинский

Лидеры «Оппозиционной платформы – за життя» Юрий Бойко и Виктор Медведчук, которые регулярно летают в Кремль, вошли в Комитет по вопросам деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и луганской областях, а так же Автономной Республики Крым.

Также в этот комитет вошли представитель «Оппозиционной платформы – за життя» Вадим Рабинович, нардеп от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский, представители «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз.

Всего в комитете 18 народных депутатов.

Полный список парламентских комитетов и его участников:

Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили, что нигде в мире Медведчук не может представлять Украину.

Как известно, Медведчук в преддверии выборов в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с Путиным. ранее Медведчук провел встречу с главами террористов «ЛДНР» и договорился об освобождении четверых пленных.

Перед президентскими выборами Медведчук вместе с Юрием Бойко летали в Москву, где провели встречу с премьер-министром РФ Медведевым.

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан».

Как сообщалось ранее, Луценко подозревает Медведчука в организации госпереворота вместе с Савченко и в подготовке диверсий на Николаевщине. Ранее Парубий передал в ГПУ материалы о причастности Медведчука к антиукраинским действиям на Донбассе.