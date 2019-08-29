Экс-президент Порошенко принял присягу народного депутата

В четверг, 29 августа, экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко принял и подписал присягу народного депутата Украины.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Принял присягу народного депутата Украины», - написал Петр Порошенко и опубликовал соответствующее фото.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Украины 30 апреля огласила результаты выборов Президента Украины. Согласно подсчету голосов, за Владимира Зеленского проголосовали – 13 миллионов 541 тысяча 528 избирателей – 73,22%; за Петра Порошенко – 4 миллиона 522 тысячи 450 избирателей – 24,45%. 427 тысяч 841 бюллетень признали недействительными.