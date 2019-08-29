Верховная Рада проголосовала за новый Кабинет министров Украины. Пост премьер-министра Украины занял Алексей Гончарук, министра образования - Анна Новосад, министра обороны - Андрей Загороднюк, главы МИД - Вадим Пристайко, министра финансов - Оксана Маркарова, главой министерства топлива и энергетики стал Алексей Оржель, а главой МВД остался действующий глава Арсен Аваков.

Соответствующее решение было принято депутатами Верховной Рады на первом заседании в четверг, 29 августа.

Как известно, в ходе заседания было принято решение ликвидировать Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство экологии, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерство информационной политики, Министерство молодежи и спорта, Министерство культуры, а также Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

минсоцполитики

министерство по делам ветеранов

Так, пост премьер-министра Украины занял 35-летний Алексей Гончарук. Окончил Академию государственного управления при Президенте Украины и получил степень доктора философии права (кандитата наук). Замглавы Офиса Президента Украины.

Алексей Гончарук

Вице-премьером по европейской интеграции стал 38-летний Дмитрий Кулеба. С 2016 года постоянный представитель Украины при Совете Европы. В 2003 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности - международное право. Кандидат юридических наук. Дипломат.

Дмитрий Кулеба

Пост министра образования заняла 29-летняя Анна Новосад. Получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции Министерства образования Украины.

Анна Новосад

Пост министра обороны занял Андрей Загороднюк. Имеет диплом с отличием Оксфордского университета и диплом права Киевского национального университета. В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ в Министерстве обороны. Советник Президента Украины Владимира Зеленского.

Андрей Загороднюк

Пост главы созданного министерства по гуманитарной политике занял 45-летний Владимир Бородянский. С 2004 года работал председателем правления телеканала «СТБ». Советник Президента Украины по гуманитарной политике. Это министерство объединит три старых ведомства: министерства культуры, спорта и информационной политики.

Владимир Бородянский

Пост министра иностранных дел занял 49-летний Вадим Пристайко. Был первым заместителем министра иностранных дел Украины в 2017 году. Замглавы Офиса Президента Украины.

Вадим Пристайко

На посту министра финансов остается 42-летняя Оксана Маркарова, она на этой должности с конца ноября 2018 года. До прихода в политику, в период с 1998 по 2004 год занимала должности Советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций «Western NIS Enterprise Fund», также в 2000 году в Всемирном банке в США.

Оксана Маркарова

Главой министерства топлива и энергетики стал 35-летний Алексей Оржель. Высшее образование получил в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт». 16-й номер в списке партии Слуга Народа. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Алексей Оржель

Главой МВД остался 55-летний Арсен Аваков. С 2014 года по настоящее время возглавлял Министерство внутренних дел.

Арсен Аваков

Должность министра инфраструктуры занял 32-летний Владислав Криклий. В 2009 году закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. С ноября 2015 - руководитель Главного сервисного центра МВД Украины. Был №12 в избирательном списке партии Слуга Народа на парламентских выборах.

Криклий Владислав

Министром юстиции Украины стал 38-летний Денис Малюська. Председатель правления BRDO/World Bank Group. Юрист, специализирующийся в направлениях регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства. Был №21 в избирательном списке партии Слуга Народа на парламентских выборах.

Денис Малюська

Министром экономики и регионального развития стал 44-летний Тимофей Милованов. Учился в КПИ. Преподавал в Пенсильванском университете, Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания и Университете Питтсбурга. В 2016 году Верховная Рада назначила его Членом Совета Нацбанка. Почетный Президент Киевской школы экономики.

Полномочия ликвидированного министерства АПК перейдут министерству экономики и регионального развития.

Тимофей Милованов

Министром здравоохранения стала Зоряна Черненко. Директор общественной организации «Форум здоровья» и членом Всемирной Ассоциации медицинского права. Также она является экс-супругой нардепа (они в разводе уже два года – ПН) VIIІ созыва Верховной Рады от БПП Александра Черненко. Он известен тем, что пытался запретить показ сериала «Слуга Народа» в период президентских выборов.