Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о праве президента назначать руководство НАБУ и ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно права президента назначать руководство НАБУ и ГБР.

ОБ этом говорится на сайте Верховной Рады.

В законопроекте говорится о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины о закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщается на сайте украинского парламента, инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект зарегистрирован 29 августа под №1014, как неотложный.

Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует.

Напомним, в четверг, 29 сентября, проходит первое заседание Верховной Рады IX созыва.

