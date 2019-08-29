Зять экс-мэра Николаева Чайки Разумков стал спикером Верховной Рады

В четверг, 29 августа, народные депутаты Верховной Рады назначили председателем ВРУ руководителя партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова.

Об этом стало известно в ходе первого заседания ВРУ 9 созыва.

За соответствующее решение проголосовали 382 депутатов, против – 26, еще 11 – не проголосовали. Дмитрий Разумков поблагодарил за поддержку новоизбранным депутатам и всем коллегам.

Во время выступления Дмитрий Разумков отметил, что на протяжении многих лет доверие неселения к власти уменьшилась и добавил, что на сегодняшний ень власт кардинально обновилась - 80% нардепов это новые лица.

Также он считает, что новая Верховная Рада имеет историческую миссию – вернуть доверие украинцев к власти, запустить законодательные инициативы стремительного экономического роста, очистить власть от коррупции.

В свою очередь он назвал три направления работы Рады 9 созыва:

Реформы институтов власти и Верховной Рады Украины (Разумков отметил необходимость принять законопроекты о снятии неприкосновенности, о кнопкодавстве, прогулах депутатов, процедуру импичмента и многие другие); Очищение власти от коррупционных практик (в частности, закон о незаконном обогащении); Запуск механизмов стремительного экономического роста (цель – рост экономики на 5-7% уже в следующем году, ликвидация монополии).

- Нам будет стыдно смотреть людям в глаза, если мы не сделаем то, что обещаем, - отметил Разумков.

Справка:

Дмитрий Разумков – 35-летний политтехнолог. В 2006-2010 годах находился в рядах Партии регионов, из которой вышел после победы Виктора Януковича на президентских выборах.

С 2010 по 2014 год сотрудничал с Сергеем Тигипко, который на тот момент занимал должности вице-премьера и министра социальной политики Украины. В прошлом Тигипко и отец Дмитрия – Александр Разумков - занимали руководящие должности в Днепропетровском обкоме комсомола.

После того, как о своих президентских амбициях заявил Владимир Зеленский, Разумков присоединился к его команде, став одним из руководителей избирательного штаба кандидата. Дмитрий Разумков лидер партии «Слуга народа», был спикером штаба и одним из главных политических консультантов Владимира Зеленского в президентской компании 2019 года. Управляющий партнер и директор компании политического консалтинга «Ukrainian Politconsulting Group».

Его женой является Юлия Чайка – дочь покойного николаевского мэра Владимира Чайки, который избирался горожанами четыре раза подряд и занимал должность на протяжении 2000 – 2013 годов. Юлия и Дмитрий воспитывают двоих детей.

Напомним, ранее глава президентской партии «Слуга народа», новоизбранный народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил о том, что переписал свой бизнес на жену, дочь покойного мэра Николаева Владимира Чайки.