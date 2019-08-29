«Европейская солидарность» и ОПЗЖ в Раде перешли в оппозицию, а «Батьківщина» будет просто контролировать власть

Фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко в Верховной Раде объявила о переходе в оппозицию.

Об этом во время заседания Рады объявила сопредседатель «ЕС» Ирина Геращенко.

«Политическая сила «Европейская солидарность» поздравляет победителей этих выборов, мы переходим в оппозицию. И об этом сегодня объявляем, что переходим в оппозицию к правящей партии, но, конечно, не к Украине», - сказала она.

По ее словам, фракция «Европейской солидарности» всегда будет занимать «жесткую позицию по защите суверенитета и территориальной целостности Украины».

В то же время депутат от партии «Оппозиционная платформа- «За життя» Наталья Королевская заявила, что партия находится в оппозиции.

«Мы находимся в оппозиции, но готовы поддерживать все конструктивные предложения по достижению мира на Донбассе, восстановлению экономики и усиления социальной защиты людей. Это – главные задачи новоизбранного парламента. Я очень надеюсь, что законопроекты будут приниматься исходя из их важности и сути, а не из логики того, какая политическая сила их зарегистрировала», - сказала Наталья Королевская.

В свою очередь, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко сообщила, что ее политическая сила будет работать за пределами большинства, а также поддерживать инициативы президента и его команды. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Одновременно мы будем тщательно контролировать каждый шаг новой власти и не позволим разворота проевропейского курса – ни в части суверенитета, ни в части прав людей и социальных стандартов», – заявила политик.

Напомним, В четверг, 29 августа, проходит первое заседание Верховной Рады IX созыва.