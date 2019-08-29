Один год – ваш испытательный срок: Зеленский заявил, что эта Рада станет лучшей в истории или он ее распустит

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам нового созыва и призвал к продуктивной работе над реформами, а не писать много СМСок, устраивать споры и драки или кнопокадавить. Также он подчеркнул, что у Рады этого созыва есть возможность войти в учебники как самый эффективный парламент или же он через год распустит нардепов.

– Пожалуйста, давайте меньше лишних диалогов, давайте работать, давайте уже голосовать. Я вас очень прошу, народ уже ждет. Меньше СМСок, пожалуйста, больше законов! Мы все ждем! – начал Зеленский.

– Я поздравляю Верховную Раду Украины 9-го созыва со вступлением в полномочия и налом работы. Да, это действительно необычно видеть этот зал заполненным. Хочется, чтобы так было всегда, а не только когда фуршет по случаю торжественного заседания. Работайте, работайте – быстрее будет фуршет, – продолжил Президент.

Далее Глава государства обратился ко всем украинцам.

– Дорогие украинцы, недавно прошло сто дней моей президентской каденции.Было действительно много разных оценок, но поверье, самую критичную оценку я даю сам себе. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости. Это правда. Я уверен, что сейчас страна наконец сможет включить пятую скорость и двигаться путем изменений. Я очень рад, что у нас появился парламент, который готов действительно работать. Не заниматься популизмом, не заваливать важные решения тысячами бездумных поправок, а внедрять реальные реформы, которых уже устали ждать и граждане Украины, и весь цивилизованный мир. Я счастлив, что в ближайшее время появится дееспособное и эффективное правительство, которое представит план действий до утверждения годовых инвестиционных программ международных инвесторов, а значит – Украина будет в фокусе их внимания, – сказал Владимир Зеленский.

После этого он снова обратился к народным депутатам 9-го созыва.

– Уважаемые депутаты! На самом деле приветствовать вас было бы определенным злорадством. Уровень доверия к новому парламенту – огромный, а значит – уровень ответственности и ожиданий еще больше. Перед вами ряд вызовов и задач. Это и внедрение народовластия, и долгожданное снятие депутатской неприкосновенности, и закон об импичменте. Это действенная реформа правоохранительных органов и судебной системы. Продолжение реформ децентрализации и евроинтеграции. Это либерализация экономики, создание мощного инвестиционного магнита для привлечения иностранных инвестиций. Построение цифровой государства в смартфоне, когда очереди в госучреждениях и адская бюрократия уйдут в прошлое. Это преодоление рейдерства, монополий и контрабанды. Получение реальной энергетической независимости, энергоэффективности и решения проблем с тарифами. Развитие промышленности, аграрного сектора, инфраструктуры, медицины. Улучшение нашего образования и возрождения украинской науки. И самое главное – укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыму, – отметил он.

– Всего этого ожидает наше общество, и все это нам с вами предстоит сделать. Уже сейчас точно ясно: Рада этого созыва войдет в историю. Вопрос один – как именно? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное. Который воплотил все, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет. Как парламент, где не было драк, прогулов, кнопкодавства – вся Украина вас очень просит об этом, а только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа. Или вы, не дай бог, войдете в историю как парламент, просуществовавший менее всего. Один год. Фактически это ваш, это наш испытательный срок. Поверьте, я знаю, что распускать Верховную Раду – не так страшно. Но я искренне надеюсь, что этого не произойдет. Давайте сделаем это вместе! Спасибо! Слава Украине! – подчеркнул Президент.

После этого спикер Рады Разумков огласил пятиминутный перерыв, но Зеленский остановил его:

– Как перерыв? Давайте работать! Давайте работать! – обратился Зеленский.

Далее Разумков предложил поблагодарить Президента

– Спикер, слышно меня. Господин спикер, я никуда больше не уйду, – отметил Президент.

После этого Рада начала рассматривать вопрос о назначении премьер-министра Украины.