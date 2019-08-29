НАБУ и САП сообщили о подозрении замминистра экологии Канцураку из-за недостоверных сведений в декларации

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29 августа, в четверг, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили заместителю министра экологии Виктору Канцураку о подозрении.

Об этом сообщают на страницах в Facebook НАБУ и САП.

В НАБУ сообщили, что в декларации Канцурака за 2015-16 годы незадекларированный факт пользования жилым домом и земельным участком.

«29 августа НАБУ и САП сообщили заместителю министра экологии о подозрении в внесении недостоверных сведений в электронной деклараций за 2015-2016 годы. В частности, незадекларированные факт пользования жилым домом (556,4 кв м) и земельным участком (0,1607 га). Владельцем этой недвижимости близкий родственник чиновника», - сообщили в НАБУ.

Также сообщается, что расследование этих фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года.

Напомним, в 2016 году премьер-министр Владимир Гройсман обратится в НАБУ относительно проведения проверки в отношении заместителя министра экологии Виктора Канцурака.

Юлия Акимова

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