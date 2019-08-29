Министр иностранных дел Пристайко допускает амнистию и снятие блокады, если будет достигнут прогресс в вопросе мира на Донбассе

Новый министр иностранных дел Вадим Пристайко допускает амнистию и снятие блокады в случае прогресса по достижению мира на Донбассе.

Об этом он заявил с парламентской трибуны.

Вадим Пристайко отметил, что на сегодня для Украины задачей номер один остается достижение мира на Донбассе, деоккупация и возвращение Крыма.

«Как вы знаете, президент предложил ряд компромиссных шагов. В первую очередь, направленных на восстановление связей с нашим народом, который оказался за линией соприкосновения. Ценой значительных усилий перезапущен процесс обмена пленными. Отстраиваем инфраструктуру и обеспечиваем социальные выплаты. Ведется работа по активному информационному сопротивлению», - сказал Вадим Пристайко.

По его словам, в случае восстановления мира на Донбассе украинские власти могут рассмотреть вопрос амнистий и снятия торговых ограничений.

«Если процесс пойдет дальше, будем искать и думать над следующими шагами, над модальностями возвращения людей к мирной жизни, проведением амнистии, снятием торговых ограничений, восстановлением полного контроля над нашими границами. Сейчас не так важно, как мы будем это делать: через приглашение миротворческих миссий или через выполнение «Минска». Важно другое - мы имеем на это полгода», - добавил Пристайко.

Напомним, в четверг, 29 августа, проходит первое заседание Верховной Рады IX созыва.