Москаленко считает, что заброшенный кинотеатр «Искра» надо передать инвесторам

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает, что здание заброшенного кинотеатра «Искра» должен инвестироваться.

Об этом она сказала в комментарии изданию «НикВести».

По ее словам, не имеет значение, кто будет привлекать инвестиции в здание «Искры» - областной или городской совет.

— Относительно «Искры», то решение принимается коллегиально депутатами. Если депутатский корпус областного совета согласует этот вопрос, то мы исполним его волю. Моя личная позиция неизменна: «Искра» должна быть передана инвесторам, в нее должны вкладывать частные средства, и мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что денег в бюджете города нет. Поэтому какая разница – областной совет будет привлекать государственные деньги или городской совет. Во всех цивилизованных странах собственность, которая не используется по социальному предназначению передается инвесторам, которые вкладывают деньги и платят налоги. Это нормальная практика, - сказала Виктория Москаленко.

Стоит отметить, что ранее Москаленко предлагала отдать «Искру» на приватизацию.

Как известно, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сообщила, что сегодняшняя стоимость здания составляет менее 200 тысяч гривен.