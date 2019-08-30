Москаленко считает, что заброшенный кинотеатр «Искра» надо передать инвесторам

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает, что здание заброшенного кинотеатра «Искра» должен инвестироваться.
Об этом она сказала в комментарии изданию «НикВести».
По ее словам, не имеет значение, кто будет привлекать инвестиции в здание «Искры» - областной или городской совет.
— Относительно «Искры», то решение принимается коллегиально депутатами. Если депутатский корпус областного совета согласует этот вопрос, то мы исполним его волю. Моя личная позиция неизменна: «Искра» должна быть передана инвесторам, в нее должны вкладывать частные средства, и мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что денег в бюджете города нет. Поэтому какая разница – областной совет будет привлекать государственные деньги или городской совет. Во всех цивилизованных странах собственность, которая не используется по социальному предназначению передается инвесторам, которые вкладывают деньги и платят налоги. Это нормальная практика, - сказала Виктория Москаленко.
Стоит отметить, что ранее Москаленко предлагала отдать «Искру» на приватизацию.
Как известно, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сообщила, что сегодняшняя стоимость здания составляет менее 200 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.
В то же время депутаты Николаевского областного совета не знают, как по закону передать зданиебывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.
В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.
Также стоит отметить, что субвенцию, которую депутаты Николаевского городского совета согласились выделить Николаевской областной государственной администрации при формировании бюджета на 2019 год, до сих пор не выплачена в полном размере.
Пока в горсовете и облсовете обсуждается вопрос по передачи кинотеатра, неизвестные разбирают его фасад и помещения.
В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Искра» сейчас должны решить депутаты городского совета.
В частности, мэр Александр Сенкевич считает несправедливой инициативу главы облсовета Виктории Москаленко отдать здание бывшего кинотеатра «Искра» на приватизацию.