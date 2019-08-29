Российский музыкант Борис Гребенщиков в центре Николаева собрал аншлаг на бесплатном мини-концерте

В четверг, 29 августа, в Каштановом сквере с мини-концертом выступила группа «Аквариум» во главе с известным российским музыкантом Борисом Гребенщиковым.

Как анонсировали организаторы концерт должен был начаться в 15:00, однако обещанное выступление задержалось почти на полтора часа, причина задержки осталась неизвестна.

Не смотря на ожидание, на дневную жару и разгар рабочего дня люди и не думали расходится, а толпа наоборот становилась все больше и больше занимая ступеньки, парапеты, а кто-то даже решил вылезти на дерево для лучшего обзора.

Стоит отметить, что некоторые из зрителей даже не знали , что это за мероприятие и кто выступает.

Когда толпа уже образовала коридор, чтобы пропустить артистов из толпы то и дело слышался свист, хлопки и возгласы, а толпа вглядывалась в выходивших на сцену музыкантов. Когда же на импровизированную сцену наконец поднялся Борис Гребенщиков люди побежали за ним, толкаясь и пытаясь подойти как можно ближе к кумиру, «взяв» в круг артистов.

Группа «Аквариум» во главе с Борисом Гребенщиковым исполнила известные и любимые многими хиты и спела «вместе» со своими кумирами, которые бурно аплодировали и встречали каждую композицию свистом, а из толпы доносились признание в любви артистам и непосредственно Гребенщикову.

Так закончив свое небольшое выступление они попрощались со зрителями, а фронтмен группы пригласил всех на свой концерт вечером в ОДК, а нескольким фанатам даже посчастливилось получить автограф и фото на память.