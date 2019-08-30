Почти один миллион гривен Николаевская ОСЗ планирует выделить на развитие предпринимательства в регионе до конца года

Почти 63 миллиона гривен на открытие собственного дела предоставила безработным Николаевская областная служба занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, начиная с 2001 года. В этой программе за 19 лет приняли участие почти 13 тысяч человек.

Об этом сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

«Заниматься бизнесом в Украине всегда было непросто, но тот, кто действительно хочет «работать на себя», всегда находит возможности. Одной из таких возможностей является программа службы занятости - предоставление помощи по безработице единовременно для открытия собственного дела. Сегодня, накануне Дня предпринимателя, мы хотим поблагодарить наших клиентов за то, что они рационально распорядились полученными средствами, работают на благо региона, развивают свой бизнес, создают рабочие месте, наполняют казну налогами», - отметил директор ОЦЗ Дмитрий Оборонько.

Например, Марина Малая, которая в 2015 году открыла с помощью службы занятости детский центр раннего развития «Оля-ля» в Николаеве, теперь планирует создать полноценный частный детский сад, подбирает персонал с помощью центра занятости. «Никогда не думала, что мое первое образование учителя младших классов и английского языка мне понадобится, поскольку работала только по второму образованию в банковской сфере. Впрочем, имея дочь Олю, в честь которой, кстати, и назван наш центр, я поняла, что хочу создать центр раннего развития ребенка, который бы удовлетворил современные потребности многих родителей. В этом мне помог центр занятости как обучением, так и финансово».

43 тысячи гривен на стартовый капитал почти три года назад получил Виталий Бухан, который выбрал для себя интересный вид деятельности –производство и продажа флагов.

«Когда уволился с военной службы, не смог найти работу, которая бы удовлетворила мои моральные и финансовые амбиции, поэтому решил сам ее себе создать. Теперь каждый день я хожу на работу с удовольствием, выполняю интересные заказы, где могу реализовать свои умения, опыт и творческий потенциал», – рассказал предприниматель.

В 2019 году выплату помощи по безработице единовременно для организации предпринимательской деятельности получили 28 безработных, из них 11 участников АТО/ООС, двое внутренне перемещенных лиц.

Из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы с начала года новоиспеченные предприниматели получили более 760 тыс. грн.

К примеру, один из начинающих бизнесменов Андрей Бото всего за полгода смог продвинуть на рынке Николаева такую современную услугу, как детейлинг. Основная цель проекта - максимально приблизить состояние автомобиля к новому и обеспечить долговечность такого состояния. Комплекс услуг включает в себя необходимый уход за интерьером и экстерьером автомобиля.

«В какой-то момент, работая еще руководителем отделения банка, я понял, что мне надоело заниматься бумажной работой в офисе, - говорит Андрей. - Захотелось работать руками. Люблю автомобили, люблю чистоту - так возникла идея организовать детейлинг-студию. Когда уволился, в центре занятости помогли с обучением, подготовкой бизнес-плана, оказали финансовую поддержку, а главное - помогли пережить период перехода от наемного работника к предпринимателю без нервных ситуаций».

Напомним, что ранее в Николаеве состоялась уличная ярмарка вакансий по заказу «Укрпочты».