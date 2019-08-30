Глава Офиса Президента Богдан представил Рябошапку коллегии Генпрокуратуры Украины

Руководитель Офиса Президента Андрей Бондан представил нового генерального прокурора Руслана Рябошапку коллегии Генеральной прокуратуры.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Генпрокуратуре.

На представлении присутствовали Главный военный прокурор Анатолий Матиос, руководитель Генеральной инспекции Генпрокуратуры Владимир Уваров, заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, а также руководители департаментов и подразделений Генпрокуратуры.

В свою очередь, экс-генпрокурор Юрий Луценко также присутствовал на представлении Рябошапки. Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган опубликовала у себя на странице в Facebook его цитату, в которой он заявил, что за время своей службы многое сделал, но работа еще есть.

«Уверен, что моей команде есть чем гордиться. Однако работа в Генпрокуратуре никогда не заканчивается. Поэтому желаю новому Генпрокурору и его команде удачи», - процитировала пресс-секретарь Юрия Луценко.

Напомним, экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, чем будет заниматься после отставки и почему не хочет идти в политику.