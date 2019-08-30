Минкультуры, молодежи и спорта представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики

Владимир Бородянский Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики, однако они находятся в поиске координатора в направлении «Религия», а кандидата направления «Молодежная политика» объявят сегодня

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

Так, в команду вошли следующие координаторы направлений:

«Музеи и заповедники», Мария Задорожная «Спорт», Владимир Шумилин «Кино», Виктория Ярмощук «Медиа и информационная безопасность», Федор Гречанинов «Театр», Андрей Палатный «Музыка», Галина Григоренко «Туризм», Павел Корниенко «Благотворительность и волонтерство», Валерия Татарчук «Книги и издательская индустрия», Антон Мартынов «Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий», Александра Дворецкая

Также сообщается, что министерство находится в поиске координатора в направлении «Религия», а кандидата направления «Молодежная политика» объявят сегодня.

«В настоящее время все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы и работают с нами как активные представители своих сфер, бесспорные эксперты, и люди, которым просто не безразлично как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине.» - заключил Бородянский.

Отметим, подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила персональный состав руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионного зала.