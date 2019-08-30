Минкультуры, молодежи и спорта представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики, однако они находятся в поиске координатора в направлении «Религия», а кандидата направления «Молодежная политика» объявят сегодня
Об этом он сообщил на своей странице Facebook.
Так, в команду вошли следующие координаторы направлений:
- «Музеи и заповедники», Мария Задорожная
- «Спорт», Владимир Шумилин
- «Кино», Виктория Ярмощук
- «Медиа и информационная безопасность», Федор Гречанинов
- «Театр», Андрей Палатный
- «Музыка», Галина Григоренко
- «Туризм», Павел Корниенко
- «Благотворительность и волонтерство», Валерия Татарчук
- «Книги и издательская индустрия», Антон Мартынов
- «Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий», Александра Дворецкая
Также сообщается, что министерство находится в поиске координатора в направлении «Религия», а кандидата направления «Молодежная политика» объявят сегодня.
«В настоящее время все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы и работают с нами как активные представители своих сфер, бесспорные эксперты, и люди, которым просто не безразлично как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине.» - заключил Бородянский.
Отметим, подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила персональный состав руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионного зала.