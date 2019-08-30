Минкультуры, молодежи и спорта представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики

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Владимир Бородянский
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики, однако они находятся в поиске координатора в направлении «Религия», а кандидата направления «Молодежная политика» объявят сегодня

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

Так, в команду вошли следующие координаторы направлений:

  1. «Музеи и заповедники», Мария Задорожная
  2. «Спорт», Владимир Шумилин
  3. «Кино», Виктория Ярмощук
  4. «Медиа и информационная безопасность», Федор Гречанинов
  5. «Театр», Андрей Палатный
  6. «Музыка», Галина Григоренко
  7. «Туризм», Павел Корниенко
  8. «Благотворительность и волонтерство», Валерия Татарчук
  9. «Книги и издательская индустрия», Антон Мартынов
  10. «Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий», Александра Дворецкая

Также сообщается, что министерство находится в поиске координатора в направлении «Религия», а кандидата направления «Молодежная политика» объявят сегодня.

«В настоящее время все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы и работают с нами как активные представители своих сфер, бесспорные эксперты, и люди, которым просто не безразлично как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине.» - заключил Бородянский.

Отметим, подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила персональный состав руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионного зала. 

Владислав Фомин

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