Президент Зеленский представил нового министра обороны Андрея Загороднюка

В пятницу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Загороднюка.

Онлайн-трансляцию вел Офис Президента.

В начале Владимир Зеленский обратился к присутствующим в зале.

– Я хотел бы от себя сказать, что я вам благодарен за весь тот великий труд, который вы делаете каждый день, это самое важное, потому что у нас идет война и именно вы защищаете наши границы, и наши военные, и наши волонтеры, – отметил президент.

После этого он призвал всех поддержать Андрея Загороднюка.

– Я очень хочу, чтобы вы поддержали этого человека. Потому что он специалист в оборонных процессах, в оборонной сфере. Я хотел бы, чтобы у нас все было мирно. Поэтому я очень хотел бы, чтобы кандидатура Андрея была поддержана от сердца, а не потому что я там что-то сказал или попросил, чтобы она была поддержана господином Полтораком, – отметил Зеленский.

Также он попросил всех поддержать аплодисментами Степана Полторака.

– Хочу поприветствовать, если можно, аплодисментами, господина Полторака. Для меня он всегда будет министром обороны Украины, – сказал Президент Украины, после чего пожал руку Степану Полтораку.

Далее слово взял Андрей Загороднюк.

– Мы пытаемся внедрять стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами и, так сказать, в полном соответствии со стандартами НАТО. Поэтому мы себя не позиционируем, как военных экспертов, мы гражданские люди, то есть министерство будет гражданским – это стратегия государства по этому вопросу. И это означает, что мы будем сотрудничать с военными во всех ланках, создавать рабочие группы, коллективы и так далее для того, чтобы вырабатывать конкретные технические решения для тех или иных вопросов. Вопросов огромное количество и вы все знаете об этом. Вопросов больше, чем ответов и нам надо работать очень серьезно и долго. Я не буду вам рассказывать, как надо работать, потому что я гражданский человек. Минобороны никогда не будет конкурировать с военными, с военным штабом, но как политические представители главнокомандующего, партия правящая, которая заняла большинство – мы можем сказать, что очень серьезно будем смотреть на то, как выполняются планы. Каким образом выполняются решения, договоренности, приказы и так далее, – отметил новый министр обороны.

Напомним, на первом своем заседании 29 августа депутаты Верховная Рада Украины на первом заседании утвердили новый состав Кабмина. Детальнее о назначенных членах Кабинета министров можно почитать ЗДЕСЬ.

Справка

Андрей Загороднюк

Имеет диплом с отличием Оксфордского университета и диплом права Киевского национального университета. В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ в Министерстве обороны. Советник Президента Украины Владимира Зеленского.