Президент предлагает отменить «мажоритарку», уменьшить количество нардепов до 300 и обязать их владеть украинским языком

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 915 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(549)   

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить количество народных депутатов до 300. 

Это предусмотрено поданным президентским законопроектом №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы.

В сравнительной таблице указано, что кроме снижения количества нардепов с 450 до 300, также планируется оставить исключительно пропорциональную избирательную систему.

Кроме того народный депутат должен будет обязательно владеть украинским языком. О том, как депутаты должны подтвердить свои знания государственного языка, не говорится.

Напомним, что Президент Зеленский предложил отменить «мажоритарку» сразу после своей инаугурации, но тогдашний созыв Рады отклонил этот законопроект.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика