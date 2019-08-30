Президент предлагает отменить «мажоритарку», уменьшить количество нардепов до 300 и обязать их владеть украинским языком

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить количество народных депутатов до 300.

Это предусмотрено поданным президентским законопроектом №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы.

В сравнительной таблице указано, что кроме снижения количества нардепов с 450 до 300, также планируется оставить исключительно пропорциональную избирательную систему.

Кроме того народный депутат должен будет обязательно владеть украинским языком. О том, как депутаты должны подтвердить свои знания государственного языка, не говорится.

Напомним, что Президент Зеленский предложил отменить «мажоритарку» сразу после своей инаугурации, но тогдашний созыв Рады отклонил этот законопроект.