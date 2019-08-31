Зеленский предложил Раде позволить гражданам Украины вносить законопроекты

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, который предусматривает возможность вносить законопроекты гражданам страны.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

В законопроекте предлагается внести изменения в статью 93 Конституции Украины, выложив её в следующей редакции:

«Статья 93. Право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит народу, Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, народным депутатам Украины и реализуется ими в случаях и порядке, определенных Конституцией Украины и законами Украины.»

На данный момент вносить законопроекты в Верховную Раду могут: Президент Украины, Кабмин и народные депутаты. Зеленский считает, что в этот перечень нужно внести и «народ».

Напомним, что Президент Владимир Зеленский стал автором первого законопроекта парламента девятого созыва. Он зарегистрировал проект закона №1012 «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)».