Глава государства предложил лишать нардепов мандата за кнопокдавство и прогулы

Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Об этом свидетельствует опубликованный на сайте законопроект №1027, внесенный 29 августа.

На данный момент подобных оснований семь: личное заявление депутата, обвинительный приговор, недееспособность или исчезновение, прекращение гражданства или эмиграция, несовместимые с мандатом обстоятельства, невхождение во фракцию своей партии или выход из нее, а также смерть.

В законопроекте Зеленского предлагается добавить еще два: установленный судом факт неперсонального голосования или предоставление возможности другому депутату проголосовать вместо него; пропуск без уважительных причин более 33% пленарных заседаний Рады и/или заседаний комитета в течение одной сессии.

«Принятие закона будет способствовать оптимизации деятельности парламента, предотвратит неличное голосования народных депутатов Украины, что является основанием для признания неконституционными актов, принятых парламентом, а также будет способствовать восстановлению парламентской дисциплины», – говорится в пояснительной записке.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 81 Конституции Украины.

Напомним, как Зеленский заявил, что или эта Рада станет лучшей в истории, или он ее распустит через один год.