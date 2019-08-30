Президент Украины предложил Раде вывести Нацгвардию из подчинения МВД и переподчинить ему

Президент Зеленский предлагает передать главе государства полномочия о назначении и увольнении командующего Нацгвардией и вывести её из подчинения МВД.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

В законопроекте предлагается координировать деятельность Нацгвардии непосредственно по линии Президента и командующего Нацгвардией, исключая главу МВД.

Также из закона полностью исчезли упоминания о министре внутренних дел.

Справка

Национальная Гвардия Украины была создана Законом Украины «О Национальной гвардии Украины» от 4 ноября 1991 года. 11 января 2000 года была распущена Законом Украины «О расформировании Национальной гвардии Украины». Изначально подчинялась Президенту Украины и Кабинету министров.

13 марта 2014 года Верховная рада Украины утвердила закон № 4393 и финансирование Национальной гвардии. За это решение проголосовали 262 народных депутата из 330 зарегистрированных в сессионном зале. Было отмечено, что базой для восстановления Национальной гвардии должны стать Внутренние войска МВД Украины.

Напомним, как у Офиса президента устроили акцию, участники которой требовали отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и не назначать его на любую должность в новом правительстве. Однако на первом заседании девятого созыва Верховной Рады Арсена Авакова оставили на должности главы МВД.