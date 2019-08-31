Экс-советник губернатора Николаевщины, нардеп от «Слуги народа» до сих пор числится в руководстве партии Порошенко

Бывший советник главы Николаевской областной государственной администрации, а ныне народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Роман Каптелов до сих пор числится в руководстве партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Соответствующая информация размещена на сайте партии.

На сайте партии «Европейская солидарность» Роман Каптелов подисан как Член центрального совета Партии. Стоит отметить, что на сайте в разделе руководства также отображен экс-народный депутат Украины Давид Макарьян.

Каптелов известен тем, что в бытность советником главы ОГА в 2017 году отстаивал выделение из областного бюджета 2,2 миллионов гривен на рекламу Николаевской области в четырех киевских интернет-изданиях и в социальных сетях, называя это эффективным способом поднятия имиджа области.

Данное решение вызвало массу критики со стороны СМИ и общественности: согласно заключенному договору цена размещения одного сообщения на общеукраинских интернет-ресурсах составляет 2800 гривен, а цена одного сообщения в соцсетях Facebook и Youtube — 2659,41 гривен. В итоге вскоре Каптелов покинул занимаемую должность.

Также стоить отметить, что, по словам координатора программ Комитета избирателей Украины в Николаевской области Александра Ухмановского, Роман Каптелов организовывал для мэра Николаева Александра Сенкевича встречи с горожанами «СенкевичПоруч». При этом, как отметил Ухмановский, Каптелов может быть причастен к созданию сетки по скупке голосов перед президентскими выборами.