Президент Зеленский предложил сократить софинансирование партий, которые набрали меньше 5% голосов на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить объем государственного финансирования политических партий и не выделять его тем политсилам, которые не преодолели 5% барьер на выборах в Раду.

Соответствующий законопроект (№ 1029) о внесении изменений в законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции появился на сайте парламента.

Зеленский предложил каждый год выделять на государственное финансирование партий 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

Документом также предусматривается, что право на госфинансирование будут иметь партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе.

Напомним, НАПК распределило средства Госбюджета на деятельность еще действующих в ВР партий – всего они получат почти ₴157 миллионов.