Руководитель «Нафтогаза» Витренко может стать главой Фонда Госимущества Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко может стать главой Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на собственные источники.

Экономическая правда уже обратились к Витренко за комментарием, однако он оставил этот вопрос без ответа.

Стоит отметить, что у исполнительного директора «Нафтогаза» в последнее время был конфликт с главой компании Андреем Коболевым.

В частности, это подтвердил и сам глава «Нафтогаза», который считает существование этого конфликта одним из главных поражений «Нафтогаза». При этом он отказался говорить, в чем именно заключается суть конфликта.

Витренко несколько раз уже заявлял о намерении уволиться из «Нафтогаза». Например, в 2015 году, когда, как он утверждал, «столкнулся с вопросом очевидной коррупции, с которой не мог смириться».

Напомним, наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом».