Правительство на вырост

Теперь Зеленский может все и отвечает за все.

"29 августа — день начала работы нового парламента и формирования правительства — демонстративно разделил власть и деньги. Власть — абсолютную, а деньги — очень большие. Все, что будет дальше — это история способов обмена денег на власть (или на свободу) и власти на деньги", — именно так мы (материал «Зеркала недели», - ПН) бы начали статью о перспективах политических процессов, случись любому из предыдущих президентов получить столь масштабную власть, как Зеленскому. В случае новой истории мы будем не столь категоричны.

У Зеленского есть шанс многое изменить. В парламентско-президентской республике по факту установлена республика президентская. Теперь Зеленский может все и отвечает за все. У него есть ресурс — реальный и потенциальный. Общество ему доверяет; снижение коррупционной ренты может оживить экономику; разумно решенный земельный вопрос — наполнить казну. Когда в твоих руках вся власть, нужно только точно знать, чего ты хочешь и как этого добиться…

От сформированного в один присест правительства пахнет городом, наивностью, эффектом Даннинга—Крюгера, жаждой изменить немедленно все и показать себя. В целом получилась неплохая витрина, которая, несомненно, будет дополнена подсобкой "правильных" замов. Тех, кому мы верим, контролируют те, кому мы доверяем…

Мог ли состав Кабинета министров президента Зеленского быть сильнее? Конечно, мог. Только в сессионном зале среди депутатов неодиозных фракций можно набрать минимум два более крепких состава. Но на Банковой решили: "зачем, ведь и так красиво". Ну, например: солнечного, как миньон, Алексея Гончарука уравновешивает мрачно-ироничный Арсен Аваков. Первому можно сказать, что делать, у второго — спросить. Первым — обрадовать и вдохновить своих, вторым — попытаться удержать от резких действий чужих. В отношении первого быть убежденным — не украдет. О втором точно понимать — поделится.

Распаленные великими целями теоретики, визионеры и несколько практиков с разгона влетят в смолу бюрократических процедур, кадрового голода, нерешенности зарплатного вопроса, осознания разрушенности систем управления, необходимости мгновенно включаться в формирование бюджета — на фоне упразднения, переформатирования и учреждения девяти старых и четырех новых министерств. Члены нового правительства, большинство из которых никогда не брали взятки, хотя бы потому, что им их никто не предлагал, столкнутся с соблазнами, нули в которых измеряются сантиметрами. Что им делать — навязчиво будет рассказывать МВФ. Для кого и как — укажет Андрей Богдан; подправит — Владимир Зеленский и по-македонски нашепчут два Шефира. Текучка будет заедать, Фейсбук — пожирать время, обретение навыков говорить "нет" внутри и вовне — забирать больше сил, чем кажется. Вызовы многим окажутся не по росту. Как мамины туфли в четыре года. Но они попробуют. В конце концов, все новое на старте выглядело нелепо.

О тех, кому туфли впору, а кому — на вырост, в этом номере рассказывает команда ZN.UA.

Алена Бабак, министр развития громад и территорий, 49 лет

29 августа президент Владимир Зеленский с трибуны парламента в первый раз четко произнес магическое слово "децентрализация" и дал понять, что его команда собирается продолжить реформу. В этот же день в Украине исчез как функция вице-премьер по региональной политике вместе с уже привычным к нему приложением в виде "минрегионбуда", но появилась опция с емким функциональным названием: Министерство развития громад и территорий Украины. А также его глава — Алена Бабак, землячка президента, народный депутат восьмого созыва от партии "Самопоміч", а теперь министр от партии "Слуга народа".

Скажем больше, Алена Валерьевна стала человеком, который должен помочь президенту выполнить принципиально важную для новой команды власти задачу. И не просто потому что "папередники" оставили "слугам" в наследство глубоко развернутую на всю страну реформу, которую просто так не перепрыгнешь. Убьешься. А потому чтобы дойти до своей точки невозврата, Зеленскому нужна власть на местах. И уже в этом году. И желательно в рамках очередных выборов с пятилетней гарантией. Поэтому TRANSITION BOOK вице-премьера Зубко с подробным планом продолжения децентрализации, а также отчаянные попытки лоббистов-децентрализаторов объяснить молодой команде важность происходящего в стране в разрезе этой горизонтальной реформы, оказались весьма кстати. Конфликта интересов нет. Пока.

Теперь про главу нового министерства и ее сугубо тактическую роль в предстоящей децентрализации всей страны. Потому как Алена Бабак никакого стратегического и профессионального отношения к этой сложной теме не имеет. Она не из пула экспертов и политиков, разработавших и внедряющих децентрализацию. Однако профессиональный бэкграунд нового министра все-таки позволяет сказать, что у нее есть свой взгляд на развитие громад и территорий в Украине. В профессиональном багаже преподавателя иностранных языков, а также магистра по специальности "Бизнес-администрирование" и специализации "Финансы" Олд Доминион Университета (штат Вирджиния, США) достаточно историй, касающихся развития сферы ЖКХ.

Так, в конце 90-х Алена Бабак работала аналитиком и координатором проектов международной помощи по реструктуризации предприятий жилищно-коммунального хозяйства и реструктуризации социального сектора в консалтинговой компании ПАДКО. В 2004-м стала членом правления и соучредителем Всеукраинской благотворительной организации "Институт местного развития". Министр — автор более 30 научных работ по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства и регулирования деятельности субъектов естественных монополий. В 2007–2013 гг. работала в Комитете экономических реформ при президенте Украины, была членом многочисленных рабочих групп и комитетов по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В 2014 г. Алена Бабак стала народным депутатом Украины восьмого созыва от партии "Самопоміч". В течение созыва занимала должность заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Новый министр участвовала в разработке закона о ЖКХ, в подготовке еще десятков профильных законопроектов. Довольно активно выступала с парламентской трибуны и пользовалась инструментом депутатских запросов. Ее характеризуют как коммуникабельного, активного, организованного профессионала.

Все это, несомненно, плюсы Бабак. Потому как ЖКХ остается в ведении нового министерства, а наша героиня здесь — как рыба в воде. Правда, ее оппонентов давно не покидает ощущение, что Алена Валерьевна в своих реформаторских изысканиях все-таки заплыла не туда. Новый министр живет в мире рыночных иллюзий, которые переносить автоматом на нашу действительность крайне опасно. Принимать такой закон о ЖКХ и автоматически перекладывать ответственность за старый аварийно-опасный жилой фонд исключительно на потенциальных членов ОСББ — большая ошибка. Двадцать лет идет этот сериал, а потенциальные члены — украинские граждане — как-то не очень хорошо самоорганизовываются. Тем временем дома продолжают рушиться, балконы падать. И скорость этих необратимых процессов увеличивается. А все потому, что без реальной государственной целевой программы поддержания и реформирования ЖКХ любые начинания — блеф.

Однако, по нашей информации, в период избирательной компании Алена Бабак неоднократно пересекалась со своим земляком, будущим президентом Зеленским и сумела нарисовать ему "красивую капиталистическую картинку реформы ЖКХ на основе осознанного участия в ней граждан". В ее окружении говорят, правда, что сама Алена Валериевна уже и не сильно рвалась на эту высокую должность. Но президент успел уверовать в ее магические рыночно-грантовые способности. И теперь министру придется выйти из мира возможных иллюзий (а может и наоборот, креатива и успеха), и не на словах, а на деле изменять нашу реальность и ментальность. И уже на практике проверить жизнеспособность своих жилищно-коммунальных проектов. При этом параллельно Бабак придется держать в руках пульт управления ключевой для страны реформы — децентрализации.

Владимир Бородянский, министр по вопросам гуманитарной политики, 45 лет

Как руководитель Министерства гуманитарной политики Украины Владимир Бородянский фигура как ожидаемая, так и контраверсионная. Ожидаемость связана с тем, что еще в июле он был назначен советником президента Украины Владимира Зеленского по гуманитарным вопросам. И Бородянский (в том числе) активно разрабатывал концепцию слияния нескольких гуманитарных направлений "под одной крышей": культура, дела молодежи и спорта, информполитика. Стало быть, нынешняя должность министра по вопросам гуманитарной политики предполагает эдакие качества ницшеанского "сверхчеловека" —надо будет эффективно внедряться, решать достаточно разные проблемы в достаточно разных и ответственных "очагах" гуманитаризма. Надо будет успевать и на спортивные мероприятия, и на заседания Кабмина, и на культурные акции в филармонии или оперном театре (должность это предполагает).

Как известно, Владимир Владимирович — один из самых успешных менеджеров в нашей телевизионной сфере. Во многом благодаря его усилиям и таланту канал СТБ стал одним из лидеров телевизионного рынка Украины, а множество новых форматов, внедренных на этот рынок благодаря Бородянскому, стали настоящими хитами и рейтинговыми бомбами: "Україна має талант", "Х-фактор", "Танцюють всі", "Холостяк" и многое другое.

Бородянский родился на Львовщине, в Новом Раздоле. Его карьера — это успешная учеба в Киевском Национальном экономическом университете, потом работа коммерческим директором в одной из массовых газет, затем деятельность в Альфа-Банке в качестве руководителя отдела по управлению медиа-активами.

С 2004 года — его звездный час на СТБ в качестве председателя правления. Впоследствии возглавил медиахолдинг Виктора Пинчука StarLightMedia. В.Бородянский дважды получал премию "Телетриумф" за свои достижения в украинском телебизнесе. И поэтому неудивительно, что президент Зеленский выбрал в качестве советника близкого по духу и профессиональным качествам человека: управление и конвертация эмоций масс — их конек. Но министр — это про смыслы. Впрочем, как и президент.

Естественно, личность Владимира Бородянского как руководителя гуманитарной сферы в культурных кругах воспринимается порою сложно, порою — неоднозначно, с опаской. Опасения связаны в первую очередь с тем, что столбовой дорогой нового ведомства станет системное маневрирование на колее массовой культуры и кинобизнеса, как бы в ущерб культуре традиционной, национальной. Дескать, то, что ему близко, тем он и будет заниматься, то и будет лоббировать. Но разве национальное не может быть современным? Тем временем в окружении г-на Бородянского утверждают обратное. Мол, он человек, который системно отслеживает современные культурные процессы, интересуется современным театром, музыкой. Именно Бородянский активно помогал становлению некоторых театральных проектов Раду Поклитару и Наталии Ворожбит. Уже сейчас в недрах старого, угасающего Минкульта действуют специальные группы по "мозговому штурму" в различных отраслях культуры, привлекая в эти группы менеджеров, теоретиков и практиков.

Спорт для Бородянского тема достаточно новая. В ней он будет осторожничать, хотя сфера нуждается в радикальных изменениях. Если Украина — цивилизованная страна, то спорт в ней должен опять стать массовым. Необходима жесткая ревизия использования государственных средств и изыскание новых источников финансирования для развития инфраструктуры: новых залов, полей, спортплощадок, бассейнов, катков. Все "велосипеды" на этот счет в мире изобретены. И один из них — отчисления от лотереи. И в этом вопросе придется договариваться или воевать с Игорем Коломойским, уже положившим глаз на этот бизнес.

Конечно же, серьезная проблема, с которой столкнется г-н Бородянский, — невозможность клонировать свою личность одновременно на разные участки и разные фронты… Медиа, пропаганда, спорт, молодежь, народные промыслы, разрушенные исторические замки, премьеры в национальных театрах... Поэтому серьезную роль в этих маневрах будут играть "люди Бородянского", то есть замы и кураторы, ответственные за то или иное направление. По инсайдерским данным, театральное направление в команде Бородянского может курировать менеджер Андрей Палатный, соратник Влада Троицкого по Гогольfest. Об остальных кураторах и соратниках сообщим позже.

Дмитрий Дубилет, министр Кабинета министров, 34 года

Без "человека Коломойского" в новом Кабмине не обошлось. И оказался этот человек на перекрестке всех дорог и направлений — на должности министра Кабинета министров. Позиция выгодная, министр без портфеля, как правило, не публичен (хотя какие уж теперь правила?), зато ответственен за организацию работы не только правительства, но и вице-премьеров, в курсе всех решений, которые готовит и принимает КМУ, и может на любом этапе их подготовки вмешаться в процесс. Идеальный агент, но как нельзя отрицать связь Дубилета с Коломойским, так и не стоит забывать, что у Дмитрия Александровича есть своя история отношений с Андреем Богданом и Алексеем Гончаруком. Именно Дубилет познакомил этих двоих. Да и решение пойти в правительство, по словам самого Дубилета, было для него внезапным, — еще месяц назад он планировал переезжать в Лондон, чтобы развивать там свой проект Koto. То есть нельзя однозначно утверждать, что назначение Дубилета — это план Коломойского.

Но и не стоит забывать, что 34-летний Дмитрий Дубилет работал в Приватбанке IT-директором, а его отец в течение почти 20 лет был главой правления этого банка. Не знать, не понимать, не принимать участия, а впоследствии не оправдывать происходившего в банке Дмитрий не мог. Он "свой" с младых ногтей. И теперь получил доступ ко всем проектам документов, которые должны пройти через Кабмин или пропасть в нем навсегда.

Окончил Дубилет международные отношения в КНУ им. Тараса Шевченко и Лондонскую бизнес-школу. Также учился в США и Германии. Руководил проектами в MasterCard. Потом перешел работать в банк к отцу и там развивал IT-направление. Развивал успешно, создав массу креативных решений, и существенно повлиял на развитие не только Приватбанка, но и всего украинского банковского сектора, постоянно повышая планку для конкурентов. Впрочем, у гения Дубилета есть и темная сторона. В материалах расследования Kroll о хищениях в Приватбанке, а также в материалах иска банка против бывших акционеров, поданного в США, утверждается, что для вывода из банка денег с целью их отмывания и последующей легализации был создан специальный IT-алгоритм, чтобы множественные переводы со счетов на счета проходили максимально быстро, а "след денег" было сложнее уловить. Трудно поверить, что этот алгоритм создавался без участия Дмитрия Дубилета.

Эти таланты "темной стороны" могут пригодиться, если Дубилета подключат к проекту "государство в смартфоне". Теоретически его должен развивать Михаил Федоров, новый министр цифровой трансформации, но SMM-щик Федоров такой проект функционально не потянет и может взвалить на себя лишь его продвижение в массы. Зато "государство в смартфоне" потянет Дубилет, а заодно и уже начавшая подготовку проекта Industrial Innovation Group, состоящая из компаний и руководителей, ранее входивших в прославившийся во времена Януковича коррупционными схемами консорциум ЕДАПС. Если они сработаются, быть беде. Эти ребята пришли зарабатывать на роялти, и надо будет очень внимательно следить за их руками.

Но даже если этого не случится, о пользе Дубилета для государства говорить рано. Безусловно, документооборот в секретариате КМУ огромный, а его систему делопроизводства можно совершенствовать бесконечно. Но будет ли интересен этот проект Дмитрию, которого знакомые с ним люди описывают как "очень креативного, но крайне несистемного"?

С 2015 г. Дубилет занимался развитием портала государственных услуг iGov, который теоретически должен предоставлять гражданам электронные услуги, повышая уровень сервисов государства. По факту портал скорее напоминает перечень инструкций: какие справки нужны, где их взять, куда отнести. То есть что-то вы действительно можете оформить онлайн, но в большом количестве случаев нести надо руками, а идти — ногами. Чтобы было иначе, надо было проделать колоссальную работу по внесению многих изменений в различные нормативные акты и упрощение регуляций. Кропотливый и неблагодарный труд. Продвижением портала iGov в массы тоже занимаются спустя рукава, если ознакомиться с очень скромной статистикой предоставления услуг через портал. Очевидно, что коммерческому проекту Monobank (банк без отделений, работающий по лицензии Universal Bank) Дубилет уделял намного больше внимания и сил, чем государственным услугам. И как бы не заскучал он в СКМУ, где креатива очень мало, зато бюрократии — через край.

Андрей Загороднюк, министр обороны, 41 год

"Если бы меня назначали министром, я бы с семи утра, в шапке и бутербродами от мамы, стоял под Кабмином", — пошутил один крупный чиновник. Но, к счастью, опоздавшего Андрея Загороднюка, уже объявленного спикером кандидата на пост министра обороны, которого так отчаянно пытался высмотреть в зале президент Украины, все-таки нашли. После перерыва. Но прежде чем обозначить три основных приоритета нового министра обороны, которые он презентовал депутатам, стоит остановиться на его компетенциях. Профессиональных и человеческих.

Андрей Загороднюк, выпускник Киевского национального университета им. Т.Шевченко, университета Уарвик и Оксфорда, отлично ориентирующийся в финансах, офшорах и праве. Он относит себя к "потомственным нефтяникам". Его отец, Павел Загороднюк, — известный человек в нефтедобывающей сфере, учредитель и руководитель ряда компаний (в том числе и группы "Надра"), в июле 2019 года стал одним из вновь назначенных директоров Наблюдательного совета в "Укрнафте", где в настоящий момент, по утверждениям некоторых СМИ, представляет интересы Игоря Коломойского. До этого консультировал правительства Тимошенко и Азарова.

Безусловно, авторитет, связи и гибкость отца сыграли определенную роль в раскрытии предпринимательского потенциала будущего министра обороны. Но отнюдь не решающие. Потому как Андрей Загороднюк, до этого достаточно долго поработавший в разных компаниях отрасли, в итоге смог не только открыть собственный бизнес — компанию "Діскавері — бурове обладнання (Украина)", но и стать со временем ключевым игроком на рынке создания буровых установок. Всего один, но зато какой факт: среди партнеров компании значится и British Petroleum. Правда, недоброжелатели тут же вспомнят о британских офшорах Загороднюка, где зарегистрированы "дочки" "Діскавері — бурове обладнання (Украина)".

Тем не менее, знающие Андрея Загороднюка люди, независимые в оценках, но близкие к рынку, утверждают, что он "давно далек от отца, с бизнесом справляется сам, и если о нем что-то сегодня говорить, то только хорошее". В сложившемся положительном образе нового министра обороны играет свою роль и то обстоятельство, что в 2014 году Андрей Загороднюк стал волонтером и долго помогал армии. Какое-то время возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны, а потом был "легализован" в статусе главы Офиса реформ при МОУ, открытого на средства зарубежного гранта.

К новоизбранному президенту его привели Арахамия и Гусев (ныне губернатор Херсонской области) — братья по волонтерскому цеху. Уже после избрания нового президента Андрей Загороднюк стал внештатным советником Владимира Зеленского, а также членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Что из всего вышеперечисленного стало решающим фактором для президента, сделавшего во время войны ключевую ставку на человека от войны весьма далекого, мы можем только гадать. С одной стороны, можно постараться прислушаться к тем, кто считает, что волноваться вообще не стоит. Потому как армией руководит начальник Генштаба. И здесь у нас все ОК. Ну, а стратегия и разработка политики — как раз то, в чем силен новый министр обороны.

А можно прислушаться и к самому новому министру, который, выступая перед депутатами, сумел в три пункта уложить всю свою программу. В результате получился эдакий не очень внятный образ государства, которое вдруг повернулось лицом к военнослужащему, оперативно "переодело" его по стандартам НАТО, пообещало не красть и на этих железобетонных основаниях попросило остаться служить. При этом так и не уточнив — зачем? Невоюющая армия в момент войны — разлагающаяся и деградирующая структура. Психологически и мотивационно, прежде всего. И формировать политику и стратегию новому министру обороны, похоже, придется именно из этой точки. Из нее же придется смотреть в глаза и офицеру, и рядовому. Которые пока относятся к неофиту со скепсисом понюхавших пороху. Андрей Загороднюк в финале своего выступления высказал, на наш взгляд, важную мысль о том, что министр обороны должен формировать не только политику и стратегию для армии, но и для страны в целом. Должен ответить на вопрос: как сделать жизнь людей спокойной?

А по сути — объяснить, как закончить войну. И ключевое здесь — как? Новая команда власти, как и старая, избегает прямого ответа. Перманентное дрейфование от минского формата к нормандскому, облеченное даже в самые острые заявления или мягкие телефонные звонки, не определяет главного: мы, в итоге, "обнимаем" оккупированные территории и принимаем на всех московских условиях — или категорически "отрезаем"? Или воюем? Зависание с этим решением ведет нас в пропасть. Но чувствуют ли это новый министр обороны и тот, кто предложил его назначить?

Оксана Коляда, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ, 38 лет

Более публичной полковник запаса, участница боевых действий с позывным "Скай" стала в прошлом году в качестве соорганизатора первого форума ветеранов-волонтеров "Там, где мы, — там Украина" . На форуме обсуждались вопросы создания Минвет — идея Александра Третьякова, которую Петр Порошенко использовал как политический ход. Именно в его команде в марте 2019-го Оксана Коляда зашла в новое министерство и, надо отдать должное, последние несколько месяцев усердно работала над его созданием.

На форуме этого года многие активные ветераны высказывали недовольство тем, что экс-президент фактически приватизировал тему патриотизма и защитников. Поэтому нового президента встретили неплохо. В ответ Зеленский пообещал, что Минвет, об упразднении которого много говорилось в последнее время, останется, и предложил ветеранскому сообществу самостоятельно подать кандидатуру нового министра, так как И.Фриз была избрана депутатом ВР.

28 августа Совет ветеранов Украины обратился к президенту с официальным предложением единогласно одобренной кандидатуры Оксаны Коляды. Потому что она, "во-первых, стояла у истоков новорожденного министерства и хорошо знает суть процессов, которые там еще идут. Во-вторых, это решительный и конструктивный офицер с боевым опытом, умеющий работать на результат. И, в-третьих, она очень хорошо понимает важность связи с ветеранским сообществом и умеет к нему прислушиваться".

Уроженка Волочиска Хмельницкой области окончила Львовский институт внутренних дел по специальности "правоведение" в 2002 г. В 2007-м получила диплом магистра права. С 2003 по 2015 гг. служила в МВД. В 2015–2017 гг. была начальником управления коммуникации и прессы Минобороны. В 2016–2017 гг. разработала специальные курсы для журналистов, работающих в зоне АТО и начала процесс создания региональных военных пресс-центров (Авдеевка, Северодонецк). Во время обострения боевых действий в Авдеевке в январе 2017-го Оксана Коляда создала полноценный пресс-центр, координировала работу украинских и иностранных журналистов, организовывала прямые включения и работала непосредственно на передовой (Промка, Зенит, Бутовка). На протяжении трех месяцев 2017-го была заместителем командующего АТО.

В 2018-м Коляда стала одним из соорганизаторов Международной конференции "VETS: мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни" и участвовала в отборе "Новые лидеры" со своим проектом "Дом ветерана", заняв 11-ю позицию среди лучших проектов. В конце 2018-го проект "Дом ветерана" был успешно реализован без единой копейки государственных средств.

Замужем. Растит двух сыновей.

Однако с утра в день назначения стало известно о том, что командой Зеленского было принято решение объединить функции Минвет с МинВОТ, добавив к этому ответственность за ВПЛ.

Ветераны выступают категорически против такого объединения, считая разными стратегические задачи каждого из направлений, теперь объединенных под одной крышей. "Уже в который раз нам снова демонстрируют хроническое непонимание контекстов и элементарную некомпетентность в вопросах ветеранского сообщества, — говорится в официальном заявлении Совета ветеранов Украины. — Действительно, согласно европейскому подходу, "пострадавшие от войны" — это общая категория населения, которая включает в себя как переселенцев, так и раненых, лиц с инвалидностью, пострадавших от мин и т.д. Но этот подход работает только для локальных конфликтов, которые уже завершены.

Ветеранское сообщество — не социальщики в поисках льгот. Это люди, с которыми государство заключило договор, — они защищают его, а государство заботится о них. Именно за соблюдением этого договора должно следить и дополнять его Минвет…

…Добавление министерству несвойственных функций, особенно учитывая, что ВПЛ у нас ровно в пять раз больше, чем участников боевых действий, является искажением его функций как формирователя государственной политики".

Новые задачи "гибридного" министерства — быть лоббистом на уровне правительства и субъектом законодательной инициативы по вопросам ветеранов, решать вопросы ВПЛ и формировать пока несуществующую политику в отношении оккупированных территорий — действительно кажутся малосовместимыми и почти невыполнимыми. Кроме того, могут спровоцировать конфликты за ресурсы, бюджет одного министерства.

Хотя идеологически в таком объединении вопросов войны и мира, возможно, есть смысл. По крайней мере президент Зеленский, похоже, абсолютно серьезно вознамерился вернуть оккупированные территории в состав Украины, создав для этого Международный фонд по восстановлению инфраструктуры и экономики Донбасса.

До сих пор Минвет, по сути, представлял собой небольшой любительский клуб, еще не успевший встать на ноги, к тому же так и не получивший ресурсов. Объединение двух министерств в одно — огромная бюрократическая боль, которая создаст массу сложностей, и собьет темп всех запланированных Минветом начинаний минимум на полгода. Так что новому министру Оксане Коляде уже сегодня придется ответить себе на вопрос: в состоянии ли она заниматься таким массивом сложных задач или хотя бы контролировать коррупцию?

Владислав Криклий, министр инфраструктуры, 32 года

В правительстве Алексея Гончарука пост министра инфраструктуры занял 32-летний уроженец Киева Владислав Артурович Криклий. В 2009 году будущий член Кабмина получил степень магистра экономических наук Киевского национального университета им. Т. Шевченко, а в 2015-м — степень кандидата экономических наук.

Свой карьерный путь начал с отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в КБ "Интербанк", которым до смены владельцев руководил его отец, Артур Криклий. Также несколько лет Владислав был сотрудником департамента корпоративных финансов в компании "Аструм инвестиционный менеджмент", а затем директором "Кино-театра". Известно, что он развивал платформу продажи билетов Tickets.ua.

В 2014-м молодой экономист стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова по вопросам внедрения информационных технологий, и уже в следующем году глава МВД назначил его замначальника ГАИ — Криклий занимался ликвидацией Госавтоинспекции.

Осенью 2015 года будущий министр стал начальником Главного сервисного центра Министерства внутренних дел, где он занимался реформой центров, развитием сферы электронных услуг. Криклий также был главой рабочей группы по внедрению многострадальной автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. По словам самого чиновника, эту систему протестировали и технически к запуску готовы, но для ее работы в "боевом режиме" еще необходимо завершить юридическое обоснование.

В интервью "Гордону" будущий министр рассказывал, что работать в МРЭО ему предложила первый замминистра внутренних дел Эка Згуладзе. Среди достижений своей работы в МВД Криклий называет: введение новых процедур регистрации, экзаменации, открытие более 100 сервисных центров нового образца, запуск электронного кабинета водителя и т.д. В целом оценивает деятельность своей команды на четыре с плюсом.

Теперь же вместо работы в правоохранительных органах Владислав Криклий, прошедший в Раду по спискам "Слуги народа" под 12-м номером, хочет реализовать "потенциал Украины в части инфраструктуры". Он называет одним из своих приоритетов строительство качественных, в частности бетонных дорог и их своевременный ремонт.

Также он выступает за экстренное принятие закона о габаритно-весовых комплексах, которые смогут автоматически фиксировать перегруз и проезд без разрешения, а также за возможное введение независимого инженера для контроля качества дорожного полотна.

Как сообщалось, Криклия поначалу называли одним из главных претендентов на главу комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Однако позже выяснилось, что 32-летний чиновник претендует на должность посолиднее.

Новоиспеченный глава Мининфраструктуры также известен в медийном пространстве тем, что фигурировал в антикоррупционных расследованиях. В 2017 году журналисты Bihus.info сообщали о том, что он задекларировал Mercedes S500 (2008 г.в.), указав цену 149 тысяч гривен (19 тысяч долларов), хотя рыночная стоимость 22–25 тысяч долларов. Владельцем авто Криклий стал до госслужбы. Он заявлял о том, что цена не заниженная и Mercedes он не покупал, а получил от товарища в счет выплаты валютного долга. Такую цифру в декларации, по словам Криклия, он указал согласно справке-счету.

Кроме этого, журналисты Харьковского антикоррупционного центра после анализа декларации Криклия за 2016 год заявляли о том, что ранее он приобрел четырехкомнатную квартиру площадью 120 кв. м в киевской новостройке по заниженной стоимости.

А по данным движения "ЧЕСНО", еще когда будущий министр работал в правоохранительных органах, ГФС заподозрила компанию "Вебикс", в которой он был бенефициаром, в незаконной деятельности в качестве конвертцентра. Было открыто производство по факту фиктивного предпринимательства и содействия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Согласно данным YouControl, Криклий вышел из состава учредителей фирмы летом 2016 года. Сам он говорит, что делами фирмы не интересовался.

Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, 38 лет

Назначение Дмитрия Кулебы на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в составе нового правительства — безусловно, хорошая новость. Во-первых, благодаря репутации Кулебы: как дипломат, коммуникатор и специалист по европейским вопросам он однозначно пользуется уважением. Во-вторых, потому что была сохранена сама должность вице-премьера: еще в середине лета ходили слухи, что все вице-премьерские портфели ликвидируют. Но два все же оставили, в том числе — по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, который в предыдущем правительстве получила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Дмитрий Кулеба — карьерный дипломат, в Министерстве иностранных дел работал с 2004 г. (с перерывом в 2012–2014 гг.). Вернувшись в МИД в 2014-м, занял должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. Коммуникации — действительно сильная сторона Кулебы. Он не только развивал это направление в системе МИДа, но и проводил "разъяснительную работу" по вопросам международной политики на своей странице в Фейсбуке. Он — один из самых известных публичных дипломатов страны (сейчас его страница в ФБ насчитывает более 20 тыс. фолловеров).

Несмотря на несвойственную дипломатам откровенность и порой даже критичность его публичных сообщений о действиях любых стейкхолдеров, и популярность, и дипломатическая карьера Кулебы только росли: в 2016-м он был назначен на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы, а в новом правительстве получил еще более высокое назначение.

При этом Кулеба, вполне в европейском духе, успел совместить дипломатическую работу с литературной деятельностью. За последний год он издал книгу в жанре нон-фикшн "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ", а также, что в контексте его новой должности даже более важно, изложил свое видение будущего Европы и места Украины в ней в сборнике "Новая Европа".

На дипломатических должностях последних лет Кулеба проходил боевое крещение в нескольких исторических для Украины кампаниях — во время референдума в Нидерландах по Соглашению об ассоциации с Украиной и в Парламентской ассамблее Совета Европы, где прошло несколько раундов "боев" вокруг возвращения России в ПАСЕ после того, как российская делегация отозвала свое участие в Ассамблее, отреагировав на резолюции и ограничительные меры, принятые ПАСЕ в ответ на российскую агрессию в Украине.

Несмотря на то, что обе кампании окончились для Украины тактическим неуспехом, работа Дмитрия Кулебы получила высокие оценки в профессиональных дипломатических и экспертных кругах. В частности, как минимум без его координационной, коммуникационной и кулуарной работы ПАСЕ подверглась бы давлению России и дружественных ей стран гораздо раньше. Кроме того, благодаря опыту работы в Страсбурге новый вице-премьер имеет развитую сеть отношений с европейскими дипломатическими кругами.

Очевидно, что на новой должности Кулебу ожидают новые вызовы. Речь идет как о функциональных препятствиях, которые и раньше мешали работе вице-премьера (отсутствие в правительственном офисе права законодательной инициативы, а также права вето при рассмотрении правительством проектов нормативно-правовых актов, противоречащих Соглашению об ассоциации и евроатлантической интеграции Украины), так и о сохранении вектора европейской и евроатлантической интеграции в повестке дня правительства в целом.

Не секрет, что новая власть не воспринимает европейскую и евроатлантическую интеграцию как центральный вектор развития страны, — иначе трудно объяснить, почему должность профильного вице-премьера вообще оказывалась под угрозой ликвидации, а также почему возникли трудности с наполнением состава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции. Поэтому вызовом для Кулебы будет сохранять интеграцию Украины в ЕС и НАТО не только в практической — как, скажем, пересмотр экономической части Соглашения об ассоциации, внедрение стандартов НАТО в ВСУ и т.д., — но и в стратегической плоскости.

Денис Малюська, министр юстиции, 37 лет.

В парламент Денис Малюська прошел под 21 номером от "Слуги Народа". Малюська окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Университет Лондона; в обоих учебных заведениях получил юридическое образование. В 2000–2010 годах работал в юридических фирмах и адвокатском объединении. Профиль Малюськи — регулирование предпринимательской деятельности, споров и банкротства.

С 2010-го и вплоть до решения уйти в народные депутаты Малюська работал юридическим советником по развитию частного сектора Всемирного банка. На этой должности оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии. Впоследствии его избрали зампредседателя правления Офиса эффективного регулирования (BRDO/World Bank Group) — неправительственного аналитического центра, который тогда возглавлял Алексей Гончарук.

После назначения Гончарука заместителем главы ОП по экономическим вопросам (по рекомендации руководителя Офиса президента Андрея Богдана), Малюська стал его советником. На Банковой будущий министр занимался земельными вопросами, в частности активно комментировал открытие рынка земли, намеченное на 2020 год, называя его ключевым фактором развития экономики. Безусловно, это и станет одним из ключевых приоритетов Малюськи на посту министра.

Денис Малюська считает хаотичность украинских реформ серьезной проблемой. В статье для ZN.UA он указал, что Украине не стоит подражать другим, вместо этого предложил ориентироваться на "тех, кто эффективнее их" — Google, Apple, Amazon и т.д. в контексте применения технологии дизайн-мышления или же просто экспериментирования. Юрист не верит в классический институт дерегуляции рынков: по его мнению, он умер еще 10 лет назад. Он также называет земельную реформу ключевым фактором быстрого роста украинской экономики, однако указывает на необходимость проведения жесткой антирейдерской политики.

Одним из вопросов, которые Малюське нужно будет решить на посту министра, является повышение инвестиционной привлекательности Украины. Иностранные партнеры регулярно и обоснованно жалуются на законодательные и юридические проблемы в Украине. Чтобы достичь амбициозной цели нового технократического правительства — роста ВВП на уровне 5–7%, — нужно разобраться с этими жалобами. Как и с открытием рынка земли, о чем сказано выше, — по прогнозам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли будет способствовать росту ВВП по меньшей мере на 2% ежегодно.

Но главная задача новоиспеченного министра — разрушение схем и рейдерства, которые глубоко укоренились в Минюсте. Спрогнозировать успешность Малюськи на этом поприще тяжело. Но очевидно, что если он действительно вплотную этим займется, то наживет себе немало врагов, в том числе и в Офисе президента.

Оксана Маркарова, министр финансов, 42 года

Оксана Маркарова молодая и невероятно трудоспособная. Она пришла в Минфин с Наталкой Яресько и руководила аппаратом министерства в период премьерства Яценюка. В Кабмине Гройсмана Маркарова сначала была первым замом министра финансов, потом и.о. министра и, наконец, с 22 ноября 2018-го — министром.

Маркарова — человек, который, имея цель, готов приложить максимум усилий для ее достижения. Она выпустилась из Киево-Могилянской академии с дипломом магистра экологии, уже понимая, что, как и многие другие, промахнулась с выбором профессии. Поэтому, будучи еще студенткой, она начала работать в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund, сразу после окончания учебы на год уехала в Вашингтон на стажировку во Всемирном банке, а потом получила степень магистра в сфере международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы. До прихода на госслужбу десять лет возглавляла инвестиционную группу ITT, и надо отметить, что после ухода Маркаровой ITT потеряла былые блеск и лоск. Минфин, правда, пока тоже не засиял, но однозначные улучшения в его работе после прихода Маркаровой очевидны.

Причем возглавила она ведомство в один из самых сложных периодов. Украина входила в полосу пиковых выплат по внешним долгам, отношения с МВФ ощутимо охладели, бюджет текущего года выполнялся со скрипом, — практически все расходы, кроме социальных, были заморожены, а работа над проектом следующего госбюджета вот-вот должна была войти в активную стадию. Злые языки тогда шептали, что месяц-другой, и Оксана Сергеевна, мечтавшая стать министром, крепко пожалеет о том, что мечта сбылась. Даже если и был такой момент, виду Маркарова не подала.

Долги Украина отдает образцово-показательно, дефицит бюджета компенсируется, госбюджет на следующий год был представлен парламенту вовремя, принят быстро, а главное, был очень консервативным, реалистичным и сдержанным. И чтобы документ получился именно таким, Маркарова при его подготовке должна была очень многим и очень убедительно отказывать. А это, пожалуй, лучшее качество, которое должно быть у министра финансов, по крайней мере, пока Минфин остается министерством бухгалтерии.

При Маркаровой в момент, когда участие Украины в программе МВФ было под вопросом, Минфин умудрился привлечь на внешних рынках миллиард долларов, и это было самое дешевое размещение за несколько последних лет. Кроме того, Маркарова инициировала ряд действительно важных для страны изменений — реформу корпоративного управления и трансформации в секторе госбанков, внедрение среднесрочного бюджетного планирования, очередную попытку реформировать таможенную и налоговую службы. Конечно, к Минфину всегда будут вопросы, например, доходят ли до регионов деньги в целости и сохранности или часть отбивается от стенки обратно? Но в целом Маркарова — хороший министр-исполнитель. Правда, не лучший министр-реформатор.

Западное образование бесследно не проходит, Оксана Сергеевна с большим пиететом относится к международным финансовым организациям и чутко прислушивается к их мнению. Оно всегда консервативно, сдержано и часто контрпродуктивно, потому что даже там, где самое время сделать прыжок, международные финансовые организации предпочитают передвигаться ползком, чтобы ненароком не подвернуть ногу. Поэтому, к огорчению сторонников налога на выведенный капитал, ожидать от Маркаровой радикальных реформ не стоит, — ни рисковать, ни идти на конфликт с МФО она точно не будет.

Тимофей Милованов, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства, 44 года

Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ), профессор Питсбургского университета, заместитель главы Совета НБУ.

Министром фактически двух вчерашних министерств (Минэкономразвития и МинАПК) стал экономист с мировым именем, высокооплачиваемый лектор и известный блогер. Большую часть своей жизни Милованов учился (летом 2004 г. стал доктором философии по экономике) или занимался преподавательской деятельностью в Германии и США.

С 2015 г. он все чаще стал появляться в отечественных СМИ, занялся блогерством. В качестве тем для своих блогов часто выбирал изменения в обществе, реформы в государстве, в которых выражал неординарные мысли и даже давал советы власти, вместе с тем предрекая полную ее смену хорошо образованной молодежью.

Стал еще больше интересен СМИ после того, как Киевская школа экономики, которую он возглавляет, провела обучение представителей партии "Слуги народа" в Трускавце.

Министр находится в дружеских отношениях с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком и председателем СНБО Александром Данилюком. Определенно сказать, что он чей-то человек, сложно. Можно лишь констатировать, что в Совет НБУ он попал при президенте Порошенко в 2016 году.

Известно также, что Тимофей Милованов был среди участников телепроекта "Новые лидеры", запущенного в марте 2018 года в рамках медиа-группы StarLightMedia, принадлежащей Виктору Пинчуку. Еще один важный нюанс: по данным сайта "Укррудпром", Киевская школа экономики основана в 2006 году Консорциумом экономических исследований и образования и Фондом Виктора Пинчука (по данным "Укррудпрома", он финансирует КШЭ более чем на 70%).

К его сильным сторонам следует отнести высокий уровень образования и хорошую теоретическую экономическую подготовку. Сам себя он называет теоретиком, и как человек науки не имеет достаточного практического опыта управления. Тем более будет непросто разобраться в практических нюансах и организовать работу фактически двух больших министерств под одной крышей.

Хорошо, что у премьера, окончившего МАУП, министром экономического развития будет человек с мозгами профессора Питсбургского университета, но нужен еще и опытный менеджер в одном лице. Ведь министерство курирует тяжелую индустрию страны, украинскую оборонку, госрезерв, наконец, а теперь еще и землю, и все связанные с ней вопросы. И все это отдано в руки одного человека, не проходившего стажировку даже просто в кресле директора завода. А ведь работать придется не в социальных сетях, а с реальным сектором экономики, с промышленностью. Без реального сектора нет развития. У нас он умирает. Без промышленности, производства мы племя, а не государство.

Большим плюсом для занимаемой должности можно считать, понимание министром того, что стандартные методы Запада в Украине не работают. Он считает, что Украине не должны навязывать свое мнение, например, Международный валютный фонд или Мировой банк: "Они будут навязывать нам, как жить. Мы не должны поддаваться этому. Мы не должны надеяться на то, что Америка нас спасет. Нам нужно решать всем обществом, как мы должны жить. Поскольку методы, предложенные нам западным миром, на постсоветском пространстве не работают. У нас нет стран, успешно интегрированных в глобальную экономику и в глобальное мировое пространство. Стандартные методы Запада не работают".

Министр настроен на необратимые реформы. Он уверен, что именно институциональные реформы — оружие Украины: "Стоит показать нашим внешним и внутренним врагам необратимость реформ, и давление на нас уменьшится".

Теперь у граждан Украины будет возможность понять, насколько теория подружится с практикой…

Анна Новосад, министр образования и науки, 29 лет.

Представляя новый состав Кабмина в парламенте, премьер-министр Алексей Гончарук сказал об Анне Новосад: "Это человек, который приехал из Европы, чтобы реформировать Минобразования".

Темпы, с которыми Анна Новосад сделала карьеру, впечатляют. В 2011-м году она получила диплом бакалавра политологии в НАУКМА, в 2013-м окончила магистратуру в Нидерландах, в 2014-м пришла в МОН, а в 2019-м сама стала министром. То есть всего лет шесть (если считать от магистратуры) занял путь от студенческой скамьи до кресла главного чиновника в системе образования и науки.

В МОН Анна Игоревна зашла вместе с командой Сергея Квита. Инна Совсун , тогда замминистра, пригласила ее на должность помощницы. Позже Новосад возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции. Для такой должности у нее был хороший бэкграунд: училась в магистратуре Маастрихтского университета, где получила степень магистра европейских студий, была стипендиатом Фонда Сороса. Кроме того, во время учебы в магистратуре Анна Новосад стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, была участником украино-канадской парламентской программы.

Когда министром стала Лилия Гриневич, Анна Новосад заняла должность генерального директора директората стратегического планирования и европейской интеграции.

Анну Новосад считают креатурой премьер-министра Алексея Гончарука.

Главным плюсом нового руководителя МОН называют европейское образование и то, что она никогда не была замешана в плагиатных скандалах. Отмечают также ее порядочность и исполнительность.

Если же говорить о минусах, то он один, но весомый — это отсутствие опыта. Судя по официальной биографии, новый министр нигде, кроме министерства, не работала. А ведь ей достанется огромное хозяйство — садики, школы, вузы, научные учреждения и так далее, и тому подобное. Изнутри все это работает немного не так, как видится из министерства. Придется принимать решения, понимать нюансы и подводные течения, видеть тенденции и понимать перспективы в образовании и науке. Это огромная ответственность.

"Мне ответственность брать не страшно, при условии, что у меня будет хорошая и сильная команда. Без команды, даже если ты лучший в мире министр, ты ничего не сделаешь", — заявила Новосад в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Однако, даже при самой лучшей команде, министру все же придется стать последней инстанцией, принимающей ключевые решения по важным вопросам. И здесь очень важен профессионализм и опыт, иначе придется полностью полагаться на мнение других, значит, есть риск попасть под влияние и стать объектом манипуляций.

Судя по всему, Анна Новосад, как и Лилия Гриневич, сфокусируется на образовании. Новая министр пообещала (правда, пока в Фейсбук), что реформа школы будет приоритетом правительства. А как же наука? О ней Новосад упомянула пока коротко: обещает работать над изменением подходов в управлении и финансировании высшего образования и науки.

Между тем, ученые упрекают МОН Лилии Гриневич в том, что оно провалило интеграцию в Европейское исследовательское пространство. Что не выполнены рекомендации Европейского аудита научной системы. Что реформа науки, предусмотренная законом о научной и научно-технической деятельности, не получила решительной поддержки. Что до сих пор не созданы эффективные инструменты и условия для борьбы с плагиатом. Все это тоже должно стать приоритетами нового правительства, если оно мыслит стратегически и понимает роль науки в государстве.

Министерство образования и науки — это основа основ всех преобразований, именно тут находится принтер новых людей и идей. На такие посты, как руководитель МОН, нужно назначать не своих, а лучших. Очевидно, что стране найдется не меньше сотни людей, которые на этом месте были бы уместнее и эффективнее, чем Анна Новосад. Новые молодые лица — это хорошо, главное, чтобы за ними не было старого туловища.

Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды, 35 лет

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель может оказаться как эффективным менеджером, так и просто фронтменом. А реально управлять подконтрольным соединением двух министерств будет в лучшем случае премьер Гончарук. Именно он пригласил Оржеля в свое время в качестве эксперта энергоотрасли в Офис эффективного регулирования (BRDO), который возглавлял с 2015-го. Он же рекомендовал Оржеля на должность главы объединенных министерств.

Хотя в энергоотрасли (и не только) поговаривают, что за этой комбинацией стоит Аваков, один из немногих переназначенных министров в новом правительстве — глава МВД.

До назначения министром Алексей Оржель руководил сектором "Энергетика" BRDO и возглавлял Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики. Представляется экспертом энергетической отрасли, щедрым (до сих пор) на комментарии. Имеет право — работал в отделе НКРЭКУ не один год под руководством действительно профессионалов. В частности, замначальника отдела управления генерирующих предприятий. (В содействии принятию энергорегулятором цены на уголь для ТЭС по формуле "Роттердам+" его не заподозрить: с 2014-го официально Оржель в частном бизнесе.)

Именно этот отдел занимался тарифами. Когда тогда еще будущий депутат и представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус, также с опытом работы в НКРЭКУ, настаивал на введении аукционов по продаже, в частности, "зеленой" электроэнергии, Оржель был против. И часто получалось, что на заседаниях и конференциях Оржель фактически говорил в унисон с ДТЭК Ахметова. Не преступление, но примечательный факт, особенно в период работы теперь уже министра в "тарифном" отделе энергорегулятора.

Если же внимательно присмотреться к возглавляемой Оржелем Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, несложно заметить, что у ассоциации четыре основных направления — солнечная, ветровая, био- и гидрогенерация. Но защищал Оржель завышенные тарифы только для солнечной и ветрогенерации. Причем до этого был замечен в деловых взаимоотношениях с Игорем Тынным. Разрабатывал систему тарифообразования для солнечной энергетики, позволившей беглому ныне экс-вице-премьеру Клюеву зарабатывать минимум в пять раз больше других генераций на "зеленом" тарифе для солнечной энергетики.

Биоэнергетики борются за свое место под солнцем силами собственной ассоциации. Как и самостоятельно выживает большая гидрогенерация. (Для малых ГЭС вполне высокий тариф.)

Возможно, потому, что в уставе ассоциации Оржеля среди учредителей основные — производители электроэнергии "из солнца"? Да и возглавил он ее, видимо, из-за статусности. Ближе к выборам.

Впрочем, отказать представителю партии "Слуга народа" Алексею Оржелю, который значился под номером 16 в партийном списке, в профессионализме, необходимом чиновнику, сложно. Он закончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт", получил степень магистра по специальности "Энергетический менеджмент". Затем восемь лет (до 2014 г.) работал в национальном регуляторе.

За два дня до назначения переформатированного Кабмина большинство сопричастных к энергоотрасли были уверены, что главой Минэнерго новая Верховная Рада утвердит временно исполняющего обязанности главы НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука. Не потому, что нет ничего более постоянного, чем временное. А в связи с идеей "Нафтогаза Украины" присоединить оператора энергопередачи и вместе с ним получить необходимый сертификат, так как НАК реально не успевает с анбандлингом и сертификацией нового оператора ГТС — "Магистральных газопроводов Украины". НАК и "Укрэнерго" подведомственны Минфину, поэтому надеялись решить проблему анбандлинга малой кровью и быстро. Достаточно было бы одного решения (приказа) Минфина. Возглавить всю эту структуру должен был глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. Но даже техническая автономность оператора энергопередачи не устраивала бы главу "Укрэнерго" Ковальчука. Вероятно, и поэтому его прочили в министры энергетики (с глаз долой). Но, видимо, что-то не сложилось у НАКа. Тем более что Минэнерго в последние годы — не такой уж жирный кусок. Ему достались проблемы госшахт и их долги.

"Слуги народа" ситуацию переиграли — решили объединить Минэнергоугольпром и Минэкологии. Этот кусок пожирнее. Не из-за заботы об экологии, а в связи с тем, что таким образом в одних руках оказались госэнергетика и энергоресурсы. Тут нужен стопроцентно свой "слуга" конкретных представителей народа. Не энергетик, не шахтер, не атомщик. Тем более что к НАЭК "Энергоатом" никого из министров близко не подпускали, в частности уже экс-главу Минэнерго Игоря Насалика. В отрасли говорят, что его удел — опекаемая им Калушская ТЭС. А для масштабных планов нужен другой человек. Им и оказался до недавних пор заместитель нового премьера Алексея Гончарука в его бытность главой BRDO Алексей Оржель.

Хотя и Минэнерго, и Минэкологии как исполнительные госорганы должны были криком кричать, что такое объединение министерств взаимоисключающее и только создает почву для коррупции. Но все промолчали…

Что ожидать от нового министра на новом посту? Премьер Гончарук в ВР сказал, что у него есть месяц, чтобы представить программу нового Кабмина. Да и встреча Зеленского с Трампом в Польше, похоже, расстроилась. Есть время подумать, что и как пообещать американским инвесторам. Он держит нос по ветру, гибок и договороспособен. Не зря же в Фейсбуке Оржель пишет о шельфовых месторождениях углеводородов и необходимости привлечь инвесторов. Теперь будет шанс продемонстрировать, на что он способен как энергоменеджер.

Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения, 39 лет

Вокруг назначения на должность министра здравоохранения разыгралась настоящая коллизия. Фамилии претендентов тасовались, как карты в покере, напряженная интрига удерживалась до последнего дня.

Как уже сообщало ZN.UA, наиболее вероятным претендентом на пост министра здравоохранения Украины являлся руководитель Национальной службы здоровья Олег Петренко. Его кандидатура была поддержана экспертным сообществом и одобрена на Банковой. Петренко — один из экспертов, разрабатывавших концепцию реформирования системы здравоохранения, которая легла в основу принятого Верховной Радой закона. Однако он отказался от кресла министра. Причиной послужило выдвинутое во время собеседования условие — все заместители будут от Банковой.

Затем в течение дня накануне заседания парламента продолжалось "гадание на картах", кто же придет на место Уляны Супрун. В качестве претендентов источники озвучивали совершенно разные имена — экс-главы Одесской ОГА Максима Степанова, профессора Ольги Голубовской, бывшего помощника Олега Мусия Александра Чумака, а также главы Государственного экспертного центра Татьяны Думенко. Вечером после собеседования на Банковой была утверждена кандидатура М.Степанова, которого, видимо, кадровые условия Банковой устраивали. А Банковую устроили медпроекты экс-губернатора Одессы.

Однако разразился скандал, связанный с распиаренным нардепом от "Слуги народа" Д.Арахамией проектом "государство в смартфоне". В День независимости компания IIG устроила перед публикой "технологическое шоу", продемонстрировав сверхбыстрое печатание паспорта и расхваливая на все лады технологическую революцию по цифровизации госуслуг. Но, как оказалось, за "новыми паспортами" скрывается "старый коррупционный спрут" — консорциум ЕДАПС, владельцы которого стали фигурантами расследования США. Членами IIG являются бывшие руководители ЕДАПС, и один и тот же собственник — Ю.Сидоренко. Об этой сомнительной сделке рассказал "Обозреватель", собственник которого Михаил Бродский — автор идей реимбурсации, референтных цен на лекарства и многих других в медсфере — поддерживал кандидатуру Степанова и был одним из могильщиков схем ЕДАПСа. На заключительном совещании по обсуждению претендентов на министерские портфели от Арахамии, говорят, прозвучало голословное обвинение в том, что М.Степанов, А.Аваков и М.Бродский делят между собой 5 долларов от печатания каждого украинского паспорта. В результате кандидатуру Степанова отклонили.

Имя Зоряны Скалецкой (Черненко) было озвучено в последний момент. Выступая в парламенте, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что это он предложил Верховной Раде ее на должность министра здравоохранения. Хотя можно предположить, что пани Зоряну пролоббировал депутат фракции "Слуга народа", возглавивший профильный комитет Верховной Рады, основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий. Подтверждением чего есть его скандальная переписка (с проктологическим матом) во время заседания парламента со словами: "Мой человек! Зоряна Черненко". (Кстати, это к вопросу о гигиене принятия решений).

Зоряна Степановна Скалецкая (в первом браке — Черненко) родилась 9 августа 1980 г. во Львове. В 2002 г. получила квалификацию специалиста в области права. Закончила аспирантуру в Университете Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Защитила диссертацию на степень доктора права по теме "Правовой статус пациента в Польше и Украине. Сравнительный анализ".

Зоряна Скалецкая (Черненко) — ведущий эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ" (РПР), глава правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор ОО "Форум здоровья", член Всемирной организации медицинского права. Возглавляет комиссию по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Минздраве.

Преподает в Школе охраны здоровья НаУКМА. Заместитель декана факультета правовых наук.

У нее двое детей — Ярина и Маркиян. Сын — студент "Могилянки".

В среде медиков отнеслись к назначению Зоряны Скалецкой на должность главного доктора страны сдержанно. Одни уверяют, что это все-таки лучший выбор из всех озвученных кандидатур. Она достаточно грамотна в вопросах правового обеспечения реформы здравоохранения, не замешана в коррупционных скандалах, и то, что у нее нет медицинского образования, не смертельно, если ее замами будут настоящие профессионалы в своей области. Однако есть опасения, что она будет продолжать курс на сворачивание государственного сектора здравоохранения и введение платной медпомощи, а также лоббировать интересы зарубежных фармкомпаний.

Собеседники отмечают и такое качество пани Зоряны, как умение воспринимать другую, альтернативную точку зрения и делать правильные выводы. С другой стороны, у пани Зоряны неуравновешенный характер, что может вредить работе, а также налаживанию контактов. Но что не наладит она, то наладит Радуцкий. Ему пенисов на все анусы хватит.

Юлия Соколовская, министр социальной политики, 34 года

Того, кто станет министром Минсоцполитики, заранее называли политическим самоубийцей, осознавая, какая гора нерешенных "папередниками" проблем и какой груз общественных ожиданий придавит этого человека. Желание стать самоубийцей изъявляли немногие. Те же, кто изъявлял, явно не подходили по параметрам. По словам главы КомитетаВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой на встрече с представителями "Украинской сети за права ребенка", искали терминатора, который полностью перезагрузит систему, уволит всех и переаттестует. Так что называть вероятные кандидатуры на должность "социального" министра долго никто не решался, отмахиваясь тем, что "идут торги".

Имя 34-летней киевлянки Юлии Соколовской зазвучало только к вечеру 28 августа, накануне назначения. Что ей пообещали, и почему она согласилась — остается загадкой. Собственно, о новом министре вообще известно не слишком много. Хотя внешне Юлия Соколовская не слишком похожа на терминатора, ее послужной список впечатляет. Выпускница КНЭУ им. Гетьмана и Национальной академии госуправления при президенте Украины по специальности "госуправление" успела поработать в КГГА. В 2014–2015 гг. была директором департамента в Минэкономразвития и торговли. В 2015–2016 годах возглавила департамент финансирования социального сектора и здравоохранения, принимала участие в работе команды проекта по верификации соцвыплат Андрея Рязанцева. В 2016–2017 гг. уже возглавляла в секретариате Кабмина департамент по вопросам стратегического планирования и координации госполитики. С 2017-го по настоящее время руководила направлением по стратегии, прозрачности и развития eHealth проекта USAID Deloitte "Поддержка реформы здравоохранения", была консультантом в Минфине. Этим летом преподавала на тренинге для депутатов от "Слуги народа".

Профессионал, прекрасный руководитель, хороший человек. Спокойная, уравновешенная, рассудительная, умеет прислушиваться к другим, имеет собственное мнение, аргументирует позицию. Умеет работать с командой. Ставит цели и работает на результат. Трудоголик, сама выстроила себя как профессионала — такое мнение высказывают о Юлии Соколовской те, кому доводилось с ней работать.

О том, какими будут приоритеты в многочисленных сферах деятельности многофункционального министерства, пока можно только догадываться.

По окружению на странице Фейсбук видно, что у нового министра есть контакт с главой профильного Комитета ВР Галиной Третьяковой, бывшей до избрания народным депутатом гендиректором "Украинской федерации страхования", экс-главой СК "АСКА-Жизнь", и являющейся известной сторонницей накопительной пенсионной системы исключительно на индивидуальные счета физлиц.

Сама Юлия Соколовская — финансист с явным уклоном на оптимизацию расходов и верификацию, что для нового правительства является едва ли не самой важной задачей. Безусловно, в основе социальной политики все равно лежат финансы, которые нужно эффективно распределять. Проблем в социальной сфере — масса. Прежде всего — непомерное количество взятых в предыдущие десятилетия, часто популистских обязательств перед различными категориями граждан, следствием чего являются раздутые бюджеты, которые не решают вопросы преодоления сложных жизненных обстоятельств и соцзащиты в целом, не говоря уж о профилактике.

У бизнеса — малые прибыли, в частности из-за высоких ставок налогов и ЕСВ; не пересматривавшийся с 1971 года советский КзОТ…

Очевидно, что с таким бэкграундом Юлия Соколовская в первую очередь возьмется за верификацию выплат и льгот, внедрение единой базы, возможно, кодификацию законодательства, в том числе трудового, и т.д.

Начать с оценки сделанного прошлым правительством пообещал и премьер-министр Алексей Гончарук. Это хорошо. Аудит принятых нормативных актов и реализованных международных проектов не проводился еще никогда. Такие шаги необходимы, чтобы освободить средства и перераспределить их на направления, которые будут обеспечивать столь долгожданную социальную защиту.

Но есть ли у блестящего финансиста, макроэкономиста, каковым, согласно послужному списку, выглядит Юлия Соколовская, понимание, на что именно нужно будет направить освободившиеся ресурсы? Какие меры, механизмы соцполитики обеспечат профилактику, минимизируют и преодолеют сложные жизненные обстоятельства людей, семей? Не завершится ли "большая чистка" социальной сферы отчетами о достижении KPI, например, "уменьшении части перераспределения расходов на соцзащиту в ВВП", "сокращении количества получателей такой-то льготы" и пр.?

Хотелось бы, чтобы Минсоц перестал быть исключительно министерством выплат, а стал формирователем подлинно социальной политики, ориентированной на человека, в том числе маленького, на семью, ребенка, в которой KPI будут говорить об охвате социальными услугами, выявлении детей в ситуации риска, снижении социального сиротства и т.д. Ведь выплаты — не единственный фактор помощи в различных жизненных ситуациях. Порой они оказывают противоположное действие, формируя так называемое потребительское отношение. "Хотелось бы, чтобы новый министр Минсоцполитики был терминатором-2, — говорит руководитель ООО "Социальная синергия" Марианна Онуфрик. — Тем, кто не только "мочит" всех поганцев, но и защищает маму с ребенком. А с ними — и будущее".

Информацию собирали: Инна ВЕДЕРНИКОВА, Олег ВЕРГЕЛИС, Алла ЕРЕМЕНКО, Екатерина ЗАРЕМБО (Центр "Нова Європа"), Алла КОТЛЯР, Юлия МОСТОВАЯ, Оксана ОНИЩЕНКО, Юлия САМАЕВА, Таисия СЕМЕНОВА, Сергей СЛЕДЗЬ, Марина СЛИЗОВСКАЯ, Лидия СУРЖИК.