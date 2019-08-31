Арахамия заявил, что министром здравоохранения через три месяца станет нардеп Радуцкий – последний отказался от этой должности

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Зоряна Скалецкая – временный министр здравоохранения. А её место через несколько месяцев займет Михаил Радуцкий, руководитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации. Однако сам Радукций заявил, что отказывается от кресла министра.

Об этом заявил сам Арахамия в эфире телеканалу «Zik».

«На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра», - сказал Арахамия.

Объясняя, почему Радуцкий сразу не занял министерский пост, Арахамия пояснил, что ему надо подготовиться.

«Ему надо привести все свои дела по бизнесу... Он же сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть, есть какие-то там вещи», - сказал Арахамия.

Сам Михаил Радуцкий отказался возглавить Министерство здравоохранения, добавив, что останется работать в парламенте. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, многие коллеги во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований тут», – написал Радуцкий.

Он добавил, что будет тесно сотрудничать с Минздравом.

Стоит отметить, что Михаил Радуцкий во время первого заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения. Там он сообщал, что Зоряна «его человек», а на ответ что будет Супрун ответил: «х*й им в ж*пу!».