Президент США опубликовал спутниковый снимок секретного объекта в Иране – эксперт считает, что это может привести к «глобальным последствиям»

30 августа президент США Трамп опубликовал в Twitter спутниковый снимок секретного объекта в Иране. Эксперт считает, что публикация данного фото может привести к глобальным последствиям.

Об этом сообщает «CNBC».

«Соединенные Штаты Америки не были вовлечены в катастрофическую аварию во время окончательной подготовки к запуску Safir SLV на стартовой площадке Semnan One в Иране. Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в определении того, что произошло на Первом участке» - говорится в публикации.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

В пятницу во время выступления перед журналистами в Белом доме Трамп заявил, что у него были права на публикацию фото, однако экспертов удивило высокое качество снимка. По мнению специалиста центра Open Nuclear Network Мелиссы Ганам, фото было снято с высотного летательного аппарата с технологией трекинга, например RC-135S Cobra Ball или с аппарата похожего типа.

Эксперт по нераспространению ядерного оружия и редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак уверен, что публикация данного фото может привести к глобальным последствиям. Кроме того, он назвал действия главы США безответственностью высшей степени.

Отметим, что Президент США Дональд Трамп во время ужина лидеров «Большой семерки» во Франции настойчиво предлагал вернуть Россию в состав группы, но получил поддержку по этому вопросу только от премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Он заявил, что присутствие России необходимо для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР.