Министр Омелян передал дела Криклию и попрощался с подчиненными, распив с ними шампанское на парапете

Владимир Омелян передал дела новому министру инфраструктуры Владиславу Криклию, и попрощался со своими подчиненными, распив с ними шампанское на парапете рядом со зданием министерства.
Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Как и обещали, мы цивилизованно передали власть. Рассказали новому министру что и как надо сделать, где проходит фарватер, и где подводные камни. Открыто и искренне, как и положено самых открытых министерству», – написал Омелян.
Кроме того, в Facebook опубликованы фото прощания Омеляна с работниками министерства.
«Радость, шампусик, фотосессия - прощание с министром Омельяном под мининфраструктуры», – подписал фото Артур Журбенко.
В свою очередь новый министр инфраструктуры опубликовал фото приказа об увольнении Владимира Омеляна.
«Сделаю все и больше, чтобы запомниться как руководитель, который не только подписал приказ об увольнении министра Владимира Омеляна, но и превзошел результаты его команды. Реформы должны только продолжаться и набирать скорость. Планка высокая, работаем», – отметил Криклий.
Напомним, что в ходе Рады регионального развития с участием Петра Порошенко, которая прошла в Николаеве, 5 марта, Владимир Омелян в ходе своего выступления отметил, что действующие реформы нужно продолжать и закончил свою речь слоганом «Кандидатов много – президент один», который используется в агитационных материалах в поддержку Петра Порошенко, как кандидата на пост Президента.
Позже в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» он заявил, что не агитировал за Петра Порошенко.
А после победы Владимира Зеленского выступил с критикой в его адрес за его выступление на iForum в Киеве.