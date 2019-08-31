Министр Омелян передал дела Криклию и попрощался с подчиненными, распив с ними шампанское на парапете

Владимир Омелян передал дела новому министру инфраструктуры Владиславу Криклию, и попрощался со своими подчиненными, распив с ними шампанское на парапете рядом со зданием министерства.

Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Как и обещали, мы цивилизованно передали власть. Рассказали новому министру что и как надо сделать, где проходит фарватер, и где подводные камни. Открыто и искренне, как и положено самых открытых министерству», – написал Омелян.

Кроме того, в Facebook опубликованы фото прощания Омеляна с работниками министерства.

«Радость, шампусик, фотосессия - прощание с министром Омельяном под мининфраструктуры», – подписал фото Артур Журбенко.

В свою очередь новый министр инфраструктуры опубликовал фото приказа об увольнении Владимира Омеляна.

«Сделаю все и больше, чтобы запомниться как руководитель, который не только подписал приказ об увольнении министра Владимира Омеляна, но и превзошел результаты его команды. Реформы должны только продолжаться и набирать скорость. Планка высокая, работаем», – отметил Криклий.

Напомним, что в ходе Рады регионального развития с участием Петра Порошенко, которая прошла в Николаеве, 5 марта, Владимир Омелян в ходе своего выступления отметил, что действующие реформы нужно продолжать и закончил свою речь слоганом «Кандидатов много – президент один», который используется в агитационных материалах в поддержку Петра Порошенко, как кандидата на пост Президента.

Позже в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» он заявил, что не агитировал за Петра Порошенко.

А после победы Владимира Зеленского выступил с критикой в его адрес за его выступление на iForum в Киеве.