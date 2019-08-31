У Луценко ответили на обвинения управления спецрасследования ГПУ о вмешательстве и назвали их «нытьем» Горбатюка

В уже бывшего Генпрокурора Юрия Луценко опровергают распространенную УСР ГПУ информацию о негативном влиянии Луценко в их работу в последние дни на должности.

Об этом написала на своей странице в Facebook спикер Юрия Луценко Лариса Сарган.

Как известно, в УСР ГПУ заявили, что в последний день Юрия Луценко в должности Генерального прокурора ГПУ закрыла уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу о «диктаторских законах 16 января», ряд производств забрали из Управления специальных расследований ГПУ, а курировать УСР поставили главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

По словам Сарган, уголовное производство относительно Игоря Калетника было заслушано заместителем Генпрокурора вместе с прокурором УСР. Она отмечает, что статья Уголовного кодекса, которую 5,5 лет глава УСР ГПУ Сергей Горбатюк предъявлял Калетнику является давно декриминализированой.

«По делу есть решения судов, в которых четко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования за отсутствием состава преступления, есть решение суда о необходимости закрытия дела. Но об этом от Горбатюка вы не слышали, потому что это были его провалы. Есть еще несколько деталей, о которых я уже не уполномочена говорить. Главное - дело сейчас закрыто на законных основаниях», – пишет Сарган.

Относительно лишения права следователей УСР к около 20 делам Сарган дал пояснение, что они не имеют отношения к событиям на Майдане или к высокопоставленным лицам, а касаются, к примеру, хищения сахара и застройки в Киеве, поэтому они были переданы для расследования в другие органы согласно подследности.

«Именно концентрации усилий управления Горбатюк по раскрытию насильственных преступлений против мирных демонстрантов, привлечение к ответственности организаторов расстрелов требовал 3,5 года Луценко и требует общество. Не закрытие дела по беркутовцу, который бил митингующих на колоннаде стадиона «Динамо», а его наказание! И напоминаю, Генпрокуратура лишена следствия после создания ГБР и все дела по закону должны быть переданы следователям ГБР или иным следственным органам. Поэтому очередное нытье руководителя УСР остаются только нытьем. Бить в спину легко. Работать трудно. Еще труднее - трудно работать и давать результаты», – подытожила Сарган.

Напомним, как ранее глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк обвинил Порошенко в создании проблем для расследования дел Майдана. А до этого Горбатюк говорил, что Луценко в течение всего времени пребывания в должности пытался вмешиваться в процесс расследования уголовных дел УСР.