Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши вопросы Крыма, Донбасса и спорные темы между государствами

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Президентском дворце состоялась официальная церемония встречи Главы Украинского государства с Президентом Польши Анджеем Дудой.

После этого началось общение Владимира Зеленского и Анджея Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

По итогам встреч состоялась совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и Анджея Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ.

Президент Польши в