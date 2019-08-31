Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши вопросы Крыма, Донбасса и спорные темы между государствами

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В Президентском дворце состоялась официальная церемония встречи Главы Украинского государства с Президентом Польши Анджеем Дудой.
После этого началось общение Владимира Зеленского и Анджея Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.
По итогам встреч состоялась совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и Анджея Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ.
Президент Польши в
- Мы тут стоим с Украиной и поддерживаем Украину. Украина - свободное, суверенное государство, и никто не может нарушать территориальную целостность Украины, – отметил Анджей Дуда во время пресс-конференции.