Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши вопросы Крыма, Донбасса и спорные темы между государствами

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

В Президентском дворце состоялась официальная церемония встречи Главы Украинского государства с Президентом Польши Анджеем Дудой.

После этого началось общение Владимира Зеленского и Анджея Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

По итогам встреч состоялась совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и Анджея Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ. 

Президент Польши в 

- Мы тут стоим с Украиной и поддерживаем Украину. Украина - свободное, суверенное государство, и никто не может нарушать территориальную целостность Украины, – отметил Анджей Дуда во время пресс-конференции. 

 

Анатолий Чубаченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика