В «Слуге народа» предложили отменить перечень госсобственности, которая не подлежат приватизации – в списке есть и николаевские предприятия

Шесть нардепов от «Слуги народа» подали в Верховную Раду законопроект об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Соответствующий законопроект № 1054 опубликован на сайте парламента.

Законопроектом, нициаторами которого выступили Дмитрий Наталуха, Владислав Криклий, Роксолана Пидласа, Виталий Безгин, Дмитрий Костюк и Михаил Федоров, предполагается отмена соответствующего закона с перечнем от 1999 года.

В пояснительной записке говорится, что подобное ограничение не дает возможности инвестировать в украинские государственные предприятия, а некоторые из них и вовсе уже ликвидированные.

Предполагается, что снятие ограничений на приватизацию поможет эффективнее управлять госпредприятиями и привлечь в них для развития как отечественные, так и зарубежные инвестиции.

Отметим, что в перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации находятся и десятки различных предприятий Николаевщины: Опытно-проектный центр кораблестроения Украины, Украинский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в судостроении, Южное производственно-техническое предприятие, ГП «Трансаммиак», Судостроительный завод им. 61 Коммунара, Научно-производственное предприятие «Машпроект», Проектно-конструкторское бюро «Прогресс», Производственное объединение «Зоря», Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект», Специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством «Агроприбор», Первомайский научно-инженерный центр проблем энерго- и ресурсосбережения, Доманевский ветеринарно-санитарный отряд, областной радиотелевизионный передающий центр, радиопередающий центр, Хлебная база № 76, Областная проектно-поисковая станция химизации сельского хозяйства, Областная станция защиты растений, ВО «Николаевконепром», арендное предприятие «Николаевский ликеро-водочный завод», Конно-спортивная база, Врадиевский элеватор, Николаевский портовый элеватор, Новополтавский комбинат хлебопродуктов, Вознесенский комбинат хлебопродуктов, Николаевское государственное экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие, Николаевский морской торговый порт, Специализированный морской порт «Октябрьск», Николаевское областное производственное управление строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог, Дирекция автомобильных дорог, строящихся в Николаевской области, Николаевское предприятие «Областной государственный автоучебных комбинат», ГП «Дельта-лоцман», ГП «Государственная морская лоцманская служба», Николаевская астрономическая обсерватория, Николаевское областное производственное управление по мелиорации и водному хозяйству, Управление канала Ингулецкой оросительной системы, Вознесенское предприятие водоснабжения сельского населения, Государственное коммунальное предприятие «Николаевская пищевая лаборатория областного управления по делам защиты прав потребителей», Николаевское государственное лесохозяйственное объединение «Николаевлес» вместе с имущественными комплексами гослесхозов по лесовосстановлению, лесоразведению и охране леса, лесничеств, охотничьих хозяйств, Южный государственный научно-исследовательский проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации флота «Юггипрорыбфлот», Украинский радиотехнический институт, Ольшанское предприятие промышленного железнодорожного транспорта.