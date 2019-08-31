Интервью президента Владимира Зеленского по итогам 100 дней работы ОНЛАЙН

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью, посвященное 100 дням его работы, актеру Станиславу Боклану, который сыграл в сериале «Слуга народа» роль премьер-министра.

Телеканал «1+1» показывает видеозапись этого интервью.

Как известно, в видеоанонсе актер Станислав Боклан, который играл в сериале «Слуга народа», обращается к главе государства: «Здравствуйте, господин президент Голоборо... Простите. Зеленский. Это я, ваш бывший премьер-министр».



Актер уточняет, что за время 100 дней президентства Зеленского, «у украинцев появилось очень много вопросов».