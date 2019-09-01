Зеленский предлагает убрать из УПК «правки Лозового» и дать НАБУ и ГБР право на «прослушку»

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене скандальных так называемых «правок Лозового» в Уголовно-процессуальном кодексе.

Об этом идет речь в соответствующем президентском законопроекте №1009.

В пояснительной записке указано, что «правки Лозового» привели к загруженности судов, усложнению проведению экспертиз и затягиванию досудебных расследований.

Кроме того, предлагается отменить необходимость оглашение прокурорами полного текста обвинительного акта, которое иногда может длится месяцами, дать судье возможность не назначать залог.

Законопроект также предполагает упрощение следственных действий относительно народных депутатов – эта мера также связана с инициированным Презедентом процессом снятия депутатской неприксновенности.

Также Зеленский в этом проекте закона предлагает предоставить Национальному антикоррупционному бюро и Государтсвенному бюро расследований возможность самостоятельно снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Еще в законопроекте упоминается необходимость устанавливать специальные положения для проведения конкурса на занятие должностей негласных штатных работников НАБУ.

Напомним, 15 марта 2018 года вступили в силу «правки Лозового» в УПК. При этом Верховная Рада на вечернем заседании в 15 марта прошлого года отклонила законопроект №7547, который должен был отменить скандальные поправки в Уголовный процессуальный кодекс, грозящие параличом судебной системы и правоохранительной деятельности.

Ранее в интервью «Преступности.НЕТ» судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко на примерах рассказал, что будет происходить в суд после того, как изменения в УПК Украины вступят в силу.

Отметим, ранее в Национальной полиции сообщали, что после вступления в силу 15 марта изменений в Уголовный процессуальный кодекс и передачи полномочий судам по назначению экспертиз, суды столкнулись с трудностями в вопросе выдачи разрешений на захоронение тел погибших.

Также Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что из-за правок лозового очередь на право подать ходатайство в Печерский суд на проведение обыска растянулась на три месяца.

Как ранее сообщалось, в николаевском морге скопилось 40 тел - суды не успевают выдавать разрешения на экспертизы из-за правок в УПК