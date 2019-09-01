«Мы говорим с Польшей единым голосом»: Президент Зеленский заявил, что «Северный поток-2» опасен для всей Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский газопровод Северный поток 2 представляет угрозу для всей Европы, в частности военного характера.

Об этом гла речь на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве в субботу, 31 августа.

– Мы говорим с Польшей единым голосом: «Северный поток – 2 неприемлем и несет в себе угрозы, в том числе и военного характера, для всей Европы. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина, - заявил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить с главой американского государства Дональдом Трампом продолжение строительства «Северного потока - 2» во время рабочего визита в США.

Справка

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.