Президент Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ездит на велосипеде на работу из соображений безопасности.

Об этом он рассказал в интервью актеру Станиславу Боклану, который сыграл в сериале «Слуга народа» роль премьер-министра.

Однако президент заверил, что борется за возможность ездить на велосипеде на работу.

– Мне не разрешают. Почему? Пока есть реальная ... Не хочу говорить фамилии людей, от кого может быть опасность. Мы получаем информацию. Мне не разрешают. Несколько уже было примеров, когда совсем было опасно, – отметил Глава государства.

Из интервью стало известно, что дорога из дома Зеленского до Офиса президента автомобилем составляет 40 минут.

– Как ты себе представляешь меня на велосипеде? – спросил он в шутку у Боклана.

Что же касается перекрытия дорог для его кортежа, Зеленский отметил, что он обещал ничего не перекрывать, и никто ничего не перекрывает. При этом, по словам президента, в его кортеже 2-3 автомобиля, а также автомобиль полиции. Что касается перекрытия дорог для кортежа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, то это было требование его службы безопасности.